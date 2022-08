Sfregio eolico svedese sul mare di Capo Caccia  

I protocolli, quelli riservati del Pnrr, si sono incrociati proprio alla vigilia di ferragosto. Da una parte il ministero del fisico prestato al vento, Roberto Cingolani, divenuto per grazia di Draghi Ministro della transizione eolica, e dall’altra la Capitaneria di Porto Torres, passacarte di una procedura tanto confusa quanto surreale. Sul versante nord di Fiumesanto, in quel braccio militare dello Stato dedicato al controllo dei mari del nord-ovest dell’Isola, la richiesta è arrivata poche ore prima della vigilia dell’Assunta, quando a Sassari Sa Faradda si stava preparando a scuotere il cielo con la danza brulicante dei candelieri. Nomi sconosciuti, ultimi nel girone dantesco dei profittatori, calati in terra e in mare di Sardegna quando ormai lo scempio dell’assalto al mare sardo sembrava compiuto sino in fondo. Il colpo da infliggere non poteva che attendere che le spiagge fossero stracolme, dalle Bombarde a Pischina Salida, con il sold out di Porto Conte e Tramariglio. A presentarsi al numero uno di via del Mare, nel parallelepipedo rosso vermiglio che si affaccia sulla darsena principale di Porto Torres, ci sono nientemeno che gli inventori della doppia pala galleggiante, quella destinata a rastrellare sempre più incentivi moltiplicando vento e denari.

Escala del Cabiròl non sarà più la via maestra per traguardare l’orizzonte esclusivo tra Capo Caccia e il mondo fantastico della Grotta di Nettuno. Lo sguardo non si staglierà più su quel paesaggio intonso e da sempre unico della Sardegna nord occidentale. Quelle falesie scolpite dal vento e dal mare, calate a strapiombo su acque cristalline, attraversate da magnifiche cavità aeree e marine, stanno per essere violentate per sempre dall’ingordigia funesta dei signori del vento venuti da lontano. Come spesso capita in questa terra di Sardegna, sempre più protesa al ruolo di colonia di Stato, hanno atteso il generale agosto per infliggere il più subdolo degli attacchi al patrimonio naturalistico e ambientale dell’Isola.

Ferragosto eolico

I protocolli, quelli riservati del Pnrr, si sono incrociati proprio alla vigilia di ferragosto. Da una parte il ministero del fisico prestato al vento, Roberto Cingolani, divenuto per grazia di Draghi Ministro della transizione eolica, e dall’altra la Capitaneria di Porto Torres, passacarte di una procedura tanto confusa quanto surreale. Sul versante nord di Fiumesanto, in quel braccio militare dello Stato dedicato al controllo dei mari del nord-ovest dell’Isola, la richiesta è arrivata poche ore prima della vigilia dell’Assunta, quando a Sassari Sa Faradda si stava preparando a scuotere il cielo con la danza brulicante dei candelieri. Nomi sconosciuti, ultimi nel girone dantesco dei profittatori, calati in terra e in mare di Sardegna quando ormai lo scempio dell’assalto al mare sardo sembrava compiuto sino in fondo. Il colpo da infliggere non poteva che attendere che le spiagge fossero stracolme, dalle Bombarde a Pischina Salida, con il sold out di Porto Conte e Tramariglio. A presentarsi al numero uno di via del Mare, nel parallelepipedo rosso vermiglio che si affaccia sulla darsena principale di Porto Torres, ci sono nientemeno che gli inventori della doppia pala galleggiante, quella destinata a rastrellare sempre più incentivi moltiplicando vento e denari.

Chioschetto svedese

A bussare all’ufficio demanio della Capitaneria del nord dell’Isola è una sconosciuta srl, con il solito capitale azionario da chioschetto nella più scalcagnata spiaggia dell’entroterra romagnolo. In Sardegna, in teoria, visto il patrimonio ambientale naturalistico da tutelare, una società nata in cattività, costituita a gennaio del 2022, non l’avrebbero nemmeno dovuta far entrare. In realtà il suo unico scopo è quello di prendere di mira l’ultimo tratto di mare ancora libero dopo l’assalto eolico a Porto Cervo, al Golfo degli Angeli, a Capo Teulada, a Carloforte e ai faraglioni di Masua. Il piano è stato ordito nelle segrete stanze dei palazzi europei, ben sapendo che la Svezia come i paesi del nord Europa, dalla Norvegia alla Danimarca, ha dato il via libera ai fondi del Pnrr a condizione che gran parte, di fatto, ritornassero nelle loro tasche. Una vera e propria partita di giro eolica europea. E, infatti, questa volta a pretendere il “riscatto” sono gli scandinavi svedesi in persona.

54 torri Eiffel

Il progetto è un colpo al cuore, quello di Alghero, della Riviera del Corallo. Il piano prevede la costruzione del più imponente impianto eolico offshore mai presentato in Italia, in Sardegna e, secondo una comparazione con i progetti noti, anche il più grande tra quelli presentati e costruiti nel mondo. La potenza elettrica complessiva proposta è di 1.350 megawatt, più del doppio della centrale termoelettrica di Fiumesanto. Le pale eoliche doppie proposte sono assemblate in 27 nuclei, per la bellezza di 54 pale, ognuna alta ben 332 metri, trenta metri in più della Torre Eiffel. Una distesa infinita di torri ciclopiche proprio davanti a Capo Caccia, a 12 miglia dalla costa, con un impatto devastante, sia sul piano visivo e paesaggistico, che per l’aspetto naturalistico e della stessa navigabilità dell’intera area marina.

Il dito sulla mappa

Quel che più sconcerta è la dichiarazione vergata nella relazione di accompagnamento a questo scempio sul mare di Alghero: «Tale area è stata selezionata sulla base di studi preliminari, in considerazione della risorsa eolica disponibile, della presenza di vincoli normativi, urbanistici e ambientali nonché della distanza dalla costa, natura e profondità dei fondali e della possibilità di connessione alla rete elettrica nazionale». Peccato che nel documento depositato in Capitaneria non ci sia un minimo cenno alle tutele naturalistiche del territorio, al Santuario dei Cetacei, allo sviluppo turistico di un territorio che ha fatto della natura la sua eccellenza.

Da Stoccolma ad Alghero

E del resto questa volta i signori del vento appaiono più disinteressati di altri alla tutela dell’immenso patrimonio naturalistico e ambientale se hanno scelto la Sardegna per scaraventare sul mare sardo le loro pale eoliche doppie. Un’invenzione tutta degli svedesi, quelli attraccati a ridosso della Grotta di Nettuno, la più affascinante attrattiva della riviera del Corallo e non solo. A proporre il progetto senza scrupoli, per natura e paesaggio, è una srl con sede milanese, al numero 5 di viale Majno, con il nome più da medicinale per artrosi piuttosto che da società di arrampicatori eolici: Avenhexicon.

Dal Casinò svedese

La definiscono una joint venture al 50%, tra una società che si autoproclama dedita allo sviluppo di impianti rinnovabili, Avapa Energy S.r.l., sede a Bologna e la compagine svedese Hexicon A.B, sede nel cuore di Stoccolma, nella centralissima Östra Järnvägsgatan, attaccata al Casinò Cosmopol, non proprio a due passi dalle falesie di Capo Caccia. Per i signori del vento venuti dalla penisola scandinava deve essere stata una “puntata” fin troppo facile sul tavolo da gioco della Sardegna, visto che quella porzione di mare era l’unica ancora intonsa, se si fa eccezione per il progetto presentato dagli spagnoli di Acciona, un po' più a sud di quello appena depositato. Con la prosopopea degli occupanti senza confine gli svedesi, accompagnati nella missione dai novelli cercatori di vento venuti dalla città della Torre degli Asinelli, hanno ben visto di calare, per adesso solo progettualmente, le loro doppie pale ciclopiche in un’oasi marina da sempre parte essenziale e principale del grande ecosistema protetto del parco di Porto Conte.

Ben di Dio

Un ben di Dio divenuto area protetta nel 2002 con l’obiettivo sacrosanto di tutelare l’area tra Punta Giglio e Capo Caccia. Tutto alla faccia della grotta sommersa di Nereo, la più estesa d’Europa, delle grotte del Giglio, del Pozzo, del Falco e il tunnel azzurro, che attraversa il promontorio tra Cala della Barca e Cala Puntetta. Pale eoliche ovunque, in un fondale marino da sfondare a colpi di escavatori marini pronti a piazzare puntelli e cavi elettrici, il tutto dentro un’oasi affascinante, con forme di vita esclusive, come il corallo rosso, simbolo della costa. A sistemare per le feste il proscenio incantato di Porto Conte e Capo Caccia ci vuole pensare Hexicon in persona, con il suo amministratore delegato svedese Marcus Thor, che, approfittando di ferragosto, ha ben visto di puntare le proprie doppie pale sulla Sardegna nord ovest. Come si suol dire dal produttore al consumatore: la svedese Hexicon, cuore e portafoglio in Svezia, infatti, punta dritta sulla Sardegna per “piazzare” in tutti i sensi le turbine a doppia inclinazione, quelle da 25 megawatt a coppia di pale.

38 mila campi di calcio

Il signore venuto da lontano, Marcus Thor, ha le idee chiare: «Una parte importante del nostro modello di business è entrare in nuovi mercati promettenti il prima possibile e di mettere a disposizione le nostre capacità di sviluppo del progetto insieme ai partner locali”. Insomma, pure generoso. In Capitaneria la richiesta di Concessione d’uso del Demanio Marittimo è protocollata: chiedono uno specchio acqueo davanti a Capo Caccia di 382 chilometri quadri, per essere più espliciti 38.200 campi di calcio in mezzo al mare, sul quale piazzare 54 pale eoliche da 332 metri di altezza e un cavidotto marino di circa 41 km fino al molo sopraflutto del Porto di Alghero. Insomma, fanno quello che vogliono, come se Alguer fosse un fiordo della Scandinavia.

Mai “Escala del Cabirol”

Loro ad Alghero per il loro progetto “Sardinia North-West”, non ci sono mai neanche passati e lo scrivono: «Per le scelte progettuali finalizzate all’individuazione delle posizioni delle turbine eoliche si è fatto riferimento alle informazioni fornite dalle carte nautiche, all’analisi delle batimetrie dell’area, all’analisi della risorsa eolica disponibile e della direzione prevalente del vento, all’andamento dall’intensità ed alla frequenza delle rotte navali, nonché all’esigenza di individuare un layout funzionale alle finalità dell’opera». Loro, gli svedesi, i 654 gradini della “Escala del Cabirol”, "La scala del capriolo", ideata dall’architetto ideologo dell’indipendentismo sardo Antoni Simon Mossa per raggiungere la Grotta di Nettuno, non li hanno mai fatti. Del resto del paesaggio di Porto Conte, dell’orizzonte di Capo Caccia, del fascino della Riviera del Corallo, ai signori del vento venuti da Stoccolma, frega niente. Hanno scambiato Alghero per un fiordo del nord Europa.

