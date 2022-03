Sfregio all’oasi naturalistica 

La piccola montagna di rifiuti era stata segnalata lo scorso mese lungo la provinciale 17, in uno dei punti panoramici prediletti dai turisti. I bustoni – circa dieci – erano finiti anche lungo la scarpata con vista mare. Per il recupero, vista la difficoltà dell’operazione, è stata impegnata una squadra speciale. La giovane turista individuata come presunta responsabile riceverà una multa da 250 euro. Al termine delle indagini potrebbero emergere anche altri responsabili. Non è da escludere, infatti, che più persone negli ultimi mesi abbiamo scaricato la spazzatura nello stesso punto.

«La giovane turista – spiega Casu – è venuta probabilmente in vacanza in Sardegna lo scorso anno e ha fatto acquisti in un grande supermercato della zona pagando con carta di credito. Elementi che abbiamo raccolto ispezionando le buste di spazzatura». Determinante la collaborazione degli istituti bancari: «Ci hanno fornito – aggiunge il comandante della polizia locale – le generalità della titolare della carta di credito. Ora attendiamo ulteriori riscontri attraverso le indagini su altri elementi, ad esempio i codici a barre di prodotti rinvenuti all’interno delle buste».

Sarebbe una turista residente in provincia di Vicenza ad aver deturpato uno dei punti panoramici più suggestivi di Villasimius abbandonando diversi bustoni di spazzatura in località Campus, in piena Area Marina Protetta. A risalire alla responsabile - G. S. di vent’anni - dopo una intensa attività investigativa, sono stati gli agenti della polizia locale di Villasimius coordinati dal comandante Pierluigi Casu.

L’indagine

La discarica

Le immagini

Gli agenti della polizia locale di Villasimius sono da sempre in prima linea nella lotta agli incivili che sporcano il territorio. Numerose le persone sanzionate negli ultimi anni, in particolare nel periodo pre-pandemia. In diversi casi i responsabili sono stati individuati attraverso le immagini della videosorveglianza. Anche per questo il comandante Pierluigi Casu ha rimarcato l’importanza del supporto della tecnologia per incastrare gli incivili. In alcuni casi le telecamere di sorveglianza sono state utilizzate anche per le infrazioni al codice della strada (in particolare svolta in direzione vietata o uscita contromano dai parcheggi). Sanzioni contestate dagli automobilisti perché «si dovrebbe escludere la validità di accertamento in assenza di contestazione immediata». Alcuni di loro sono ricorsi al giudice di Pace. Al momento due sentenze hanno dato ragione alla polizia locale, una all’automobilista. Ma sarebbero pronti i ricorsi in Appello.

