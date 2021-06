Sfregio alla zona archeologica 

Aveva deciso di andare ad ammirare la prima alba dell’estate dal piccolo promontorio in cui si trova il sito archeologico di Porto Columbu dove è presente l’orologio solare di epoca prenuragica. Invece è stato il primo testimone dello scempio perpetrato da chi non conosce l’importanza di quel luogo. Davide Sechi, appassionato di archeologia e residente nella frazione a mare del paese, non ha creduto ai propri occhi quando ieri mattina, al sorgere del sole, ha visto imbrattate di vernice spray le rocce del sito archeologico che si trova a pochi passi dal mare.

Le reazioni

«Sono rimasto senza parole – racconta Sechi - , ho visto scritte realizzate con la vernice azzurra e rossa in più punti del sito. Chi ha commesso un gesto simile non conosce l’importanza di questo posto, che – nonostante la sua grande importanza – non è mai stato censito e non è segnalato da alcun cartello. Al di là del gesto vandalico in sé, quello che dispiace è lo stato di abbandono in cui versa il nostro patrimonio archeologico: a imbrattare queste pietre sono stati dei ragazzini ai quali andrebbe imposto di ripulire queste scritte vergognose».

Attilio Buonomo, consigliere comunale di "Impàri”(minoranza) e conoscitore dei siti archeologici del territorio, sottolinea la gravità del gesto: «È inaccettabile, ma non si può pretendere la sensibilità nei confronti di un patrimonio così importante se in primo luogo sono le istituzioni a non averne cura. Il foro sullo strato roccioso presente sul terreno, dove presumibilmente veniva piantato il palo di legno e le coppelle scavate su una grossa roccia: ci sono pochi dubbi sul fatto che questo sito, in epoca prenuragica, ospitasse un orologio solare. Dovremmo avere maggior cura dei resti del passato ancora presenti nel nostro territorio – chiuse Buonomo – ed educare le nuove generazioni a rispettarli e preservarli per consegnarli alle generazioni future».

Luca Tolu, presidente dell’associazione "Visit Sarroch”, che da anni promuove storia, tradizioni e luoghi del paese, si dice amareggiato: «Il vandalismo si aggiunge all’indifferenza generale nei confronti di uno dei siti più importanti del territorio, un luogo profanato dall’inciviltà di chi non ne conosce il valore archeologico».

