«Sfregiata la facciata della chiesa» 

In questi giorni la chiesetta del centro storico di Sestu è addobbata con bandierine e festoni perché ci si trova nell’imminenza della festa che mobilita un intero quartiere. Nei gradini d’accesso all’antico edificio, però, è comparso un corrimano in ferro e legno, fissato con dei tasselli e dei bulloni alla facciata. Di fatto, per stabilizzarlo, sono stati bucati dei blocchi di marmo bianco d’epoca tardo antica che erano stati recuperati quando poi è stata costruita la chiesa. Un’operazione che ha fatto storcere il naso a tanti appassionati di storia antica di Sestu, qualcuno dei quali ha scattato foto e fatto partire anche segnalazioni al Ministero e ai giornali. Il tutto proprio in coincidenza con la delibera di Giunta che ha inserito quell’edificio e quello di San Gemiliano nell’itinerario del romanico in Sardegna.

Un corrimano fissato con tasselli all’ingresso della chiesetta, in pieno centro storico, bucando le colonne di marmo della facciata dell’edificio romanico realizzato tra il XII e il XIII secolo. È esplosa in questi giorni la polemica sulle opere comparse davanti alla chiesetta di San Salvatore, di recente inserita dal Comune (assieme al santuario di San Gemiliano) nell’itinerario del romanico in Sardegna.

La storia

Gli accertamenti

Immediati sono scattati gli accertamenti da parte dell’Amministrazione cittadina e dei responsabili dell’Ufficio Tecnico. «Ho avuto modo di vedere personalmente il corrimano installato presso la chiesa del Santissimo Salvatore», chiarisce Matteo Taccori, assessore alla Cultura, «così come ho visto il sistema di fissaggio che mi ha lasciato quantomeno interdetto. Non mi risulta sia stato autorizzato alcunché, anche perché il Comune non può autonomamente arrogarsi il diritto di autorizzare lavori di quella natura, su di un bene soggetto alla competenza della Soprintendenza ai Beni culturali, che dubito seriamente possa aver autorizzato modifiche irreversibili ad una struttura risalente al XII° secolo».

Impossibile al momento capire chi abbia dato il via libera a forare il marmo della facciata di un bene identitario, in una zona di Sestu dove sono in vigore i vincoli più rigidi previsti per il centro storico. «Per quanto sia comprensibile la necessità di un sistema che consentisse di superare gli alti gradini della chiesa, in particolare nei giorni della festa», spiega la sindaca Paola Secci, «si sarebbe potuta studiare una soluzione con una struttura amovibile da posizionare all’occorrenza. Non è condivisibile la leggerezza con la quale si è operato su di una struttura di pregio e di elevato interesse storico-architettonico». In queste ore sono dunque iniziati gli accertamenti per capire l’accaduto e informare la Soprintendenza. «Speriamo», concludono la prima cittadina e l’asssessore alla Cultura, «che gli eventuali danni siano reversibili e che possa essere recuperata l’integrità della struttura. In merito alle eventuali responsabilità saranno le autorità competenti a chiarire l’accaduto».

