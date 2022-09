Sfratto a colpi di pistola elettrica 

Una storia che si trascinava da tempo. Il proprietario dell’abitazione era stato costretto a chiedere lo sfratto dell’ambulante moroso. Il Tribunale gli aveva dato ragione, imponendo lo sfratto della famiglia. Una operazione tutt’altro che facile con diversi tentativi e andati a vuoto per la decisione dell’uomo di non abbandonare l’abitazione e che era comunque più volte riuscito a ottenere puntualmente il rinvio dello sfratto. L’altro giorno il nuovo tentativo con l’ufficiale giudiziario che ha cercato di convincere l’ambulante ad abbandonare la casa.

Della vicenda come in passato si sono subito occupati i Servizi sociali del Comune di Quartucciu. «Si è dovuto agire con la massima delicatezza», dice l’assessora agli stessi Servizi sociali del Comune di Quartucciu, Maria Grazia Fois: «un intervento, il nostro, assolutamente necessario anche per evitare traumi al bambino. Così, abbiamo dato immediata assistenza all’uomo, alla moglie, al bambino: sono ora tutti ospitati in un B&b, in attesa di trovare la disponibilità di un buon alloggio, adatto alle esigenze della famigliola».

Non pagava l’affitto della casa, aveva ottenuto quattro rinvii dello sfratto deciso dal Tribunale. Una situazione insostenibile, difficile: il proprietario dell’abitazione ovviamente continuava a chiedere la restituzione dell’immobile. Il protagonista della vicenda, un ambulante senegalese, da anni in Sardegna, sposato, padre di un bambino che frequenta le elementari: ieri l’uomo è stato sfrattato. Presente ovviamente l’ufficiale giudiziario e i carabinieri della stazione di Selargius e del Nucleo radiomobile della Compagnia di Quartu. L’uomo avrebbe cercato anche di opporre resistenza e i militari sono stati costretti ad un certo punto ad utilizzare la pistola taser che “spara” scosse elettriche. L’uomo è stato così bloccato e fatto visitare dal personale del 118. Era in buone condizioni. A conclusione degli accertamenti, l’ambulante è stato denunciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale.

L’accoglienza

La scarica

Il senegalese avrebbe reagito, sarebbe diventato anche minaccioso. Temendo una aggressione, i militari hanno fatto così ricorso alla pistola taser in dotazione. L’ha utilizzata uno dei carabinieri: raggiunto dagli impulsi elettrici, l’ambulante è diventato inoffensivo. Con i carabinieri che hanno così avuto la possibilità di bloccarlo e anche di soccorrerlo: il personale del 118 lo ha visitato constatando il suo buono stato di salute. Sul posto anche il personale dell’assessorato comunale ai Servizi sociali, il sindaco Pietro Pisu con l’assessora Maria Grazia Fois. C’era la necessità di trovare una soluzione anche provvisoria, alla famigliola sfrattata. In giornata, l’ambulante è stato comunque denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Col comandante dei carabinieri di Selargius, Daniel Lombardi che ne ha subito informato anche la Procura della Repubblica.

