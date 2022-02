«Sfrattati da Igea dopo 50 anni» 

«I terreni minerari sono del Comune, noi li abbiamo curati e protetti. E ora? Sfrattati. Prima di lasciare il campo libero, la Regione ci ascolti, seduti attorno a un tavolo con tutti gli interessati». Gli allevatori di Arbus sono sul piede di guerra contro Igea, proprietaria dei terreni seminativi di Montevecchio e Ingurtosu, nei giorni scorsi affidati ai colleghi di Desulo, tramite un bando pubblico. Al loro fianco il sindaco, Andrea Concas: «Ho chiesto all’assessorato all’Industria l’annullamento in autotutela della gara e l’accesso agli atti».

Azioni legali

La vicenda ruota attorno a mille ettari di terra adibita a pascolo, in 5 lotti, per un canone annuo complessivo di 15mila euro. Da mezzo secolo affidati alle aziende zootecniche del territorio, prima dalle società minerarie e poi da Igea. Nel 2015 gli ultimi contratti di affitto per un anno, poi tre bandi deserti, con l’ultimo dello scorso agosto ad aggiudicarseli due nuovi imprenditori. Una doccia fredda per le sei famiglie di Arbus che di generazione in generazione se ne prendono cura da 50 anni. E il primo cittadino, dopo diverse telefonate con i vertici di Igea e l’assessorato all’Industria, ha scritto una lettera. «Nel 1998 - ricorda Concas - la Regione con un atto notarile s’impegnò a trasferire i beni immobiliari ex minerari al Comune. Accordo tradito. Siamo pronti ad azioni legali per difendere quel che ci appartiene. L’ultimo bando va annullato. Gli allevatori non sono stati avvisati. Come si fa a mandare a casa famiglie che vivono di quel pezzo di terra? Hanno diritto a essere ascoltati». La consigliera di opposizione, Emanuela Paschino, aggiunge: «Igea dica alla comunità come utilizza i soldi che incassa dagli affitti. Si preoccupi dei villaggi che stanno cadendo a pezzi».

Gli allevatori

«Avevo 16 anni - racconta Efisia Borgia - quando arrivai in quest’angolo di terra, ora ne ho 71 e da qui non mi sono mai mossa. I padroni della miniera affidarono queste terre a mio marito. Ho lavorato al suo fianco. Oggi aiuto i miei figli e i miei nipoti. Andare via? Non se ne parla. Non siamo stati informati del bando. Igea avrebbe potuto avvisarci, dopo tutto siamo stati gli unici custodi. Non m’intendo di leggi ma di buon senso e rispetto sì, purtroppo sono mancati. Ci hanno trattato come numeri: 4 lotti da affidare a chi arriva primo. Non è una corsa, sono famiglie che si trovano in strada». E Monica Saba aggiunge: «Al bando ho partecipato, gli altri hanno offerto di più. Non basta per metterci alla porta. Igea deve ascoltarci. Le forze coinvolte hanno diritto di dire la loro. Abbiamo pagato gli affitti, custodito i terreni, salvato le aree dal fuoco con le fasce antincendio».