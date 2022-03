Sfrattata la sede dei malati psichiatrici 

Il conto alla rovescia è iniziato. A meno di sorprese gradite, l’Asarp (l’Associazione sarda per l'attuazione della riforma psichiatrica, che offre sostegno a pazienti e familiari) dovrà lasciare la sede della Cittadella della Salute di via Romagna per sfratto. La Direzione patrimonio dell’Ares ha dato tempo sino a settembre per liberare i locali del Padiglione D. Gisella Trincas, a capo dell’associazione di volontari, non ha nessuna intenzione di alzare bandiera bianca e, affiancata da Claudia Zuncheddu, medico in pensione e responsabile dell’associazione “Rete sarda difesa sanità pubblica”, vuole a tutti costi avere ragione su un’iniziativa che considera un’ingiustizia.

La battaglia

Claudia Zuncheddu è preoccupata per il destino dell’Asarp. «L’associazione di volontariato da 36 anni in prima fila per la tutela dei diritti del paziente psichiatrico, rischia di chiudere la propria sede. Quei locali, diventati punto di riferimento per i pazienti e le famiglie, furono messi a disposizione dall’Azienda sanitaria nel 2007, in occasione dell’inaugurazione del Centro di salute mentale all’interno della Cittadella della Salute». Per Zuncheddu la chiusura sarebbe un ulteriore disastro della sanità sarda. «Un taglio che si somma ai taglia già effettuati nei territori. Al Microcitemico – aggiunge la dottoressa in pensione – sono in affanno, mancano personale e posti letto. Per non parlare delle liste d’attesa per i ricoveri: lunghissime. I reparti di neuropsichiatria infantile sono in forte sofferenza. Manca un’organizzazione che prenda in carico globalmente il paziente dall’adolescenza all’età adulta. L’abbandono di chi soffre di disagio mentale nella fase di transizione dai 16 ai 20 anni, è alla base dell’aggravamento del disturbo in età adulta». Per Claudia Zuncheddu il ruolo dell’Asarp è fondamentale: «I volontari coprono gli spazi lasciati vuoti dalle istituzioni».

Punto di riferimento

Gisella Trincas è a capo dell’Asarp, da 36 anni in prima fila per la tutela dei diritti del paziente psichiatrico. Sono circa trenta i pazienti che frequentano i nostri laboratori culturali. Abbiamo gruppi di auto mutuo aiuto e famiglie e altre associazioni che si rivolgono a noi per un supporto. Abbiamo a disposizione 4 stanze del Padiglione E, dove c’è il Centro di salute mentale, in concessione gratuita dal 2007. Il precedente direttore generale aveva bloccato lo sfratto e si era impegnato a trovarci un’altra sede. Poi lo scenario politico e amministrativo è cambiato. Ci vogliono cacciare – continua Trincas – perché non sanno dove mettere 9 dipendenti della Asl». Quando scade l’ultimatum? «Hanno deciso di non confermare il contratto. A settembre lasceremo questi spazi, ma prima vorremmo un intervento da parte dell’assessore alla Sanità Mario Nieddu e della dirigente dell’Ares Annamaria Tomasella».