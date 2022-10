Sfrattata: anziana in casa di riposo 

«Avrei voluto pagare l’affitto e restare qui. Adesso dove andiamo?»: Efisia Aiello ieri mattina, sino all’ultimo, ha chiesto di poter rimanere nella sua casa di Golfo Aranci. Non aveva nessuna intenzione di andare via, aveva preparato anche la pasta al forno per il pranzo. Invece niente, ieri è stato eseguito l’ordine del Tribunale di Tempio e l’anziana donna, 80 anni, è stata portata via dalla sua casa di via Da Verrazzano.

Trattativa

Dopo una trattativa durata qualche ora la pensionata è uscita dalla casa dove ha vissuto per 50 anni. L’ufficiale giudiziario e i Carabinieri hanno proceduto sulla base di un provvedimento del giudice, contro la volontà dell’anziana. I legali della famiglia Aiello (Alberto Piccinnu e Giovanni Cossu) avevano presentato un certificato medico che sconsigliava il trasferimento della donna in un’altra abitazione, perché avrebbe messo a rischio il suo equilibrio psichico. La donna è affetta da gravi patologie. Ma la sistemazione in una casa di riposo è stata considerata adeguata dal Tribunale. L’Istituto vendite giudiziarie, rappresentato dall’avvocato Gianfranco Grussu, ha insistito per lo sfratto, sulla base dei provvedimenti del Tribunale.

«Non abbiamo difese»

E ieri ha lasciato la casa, volontariamente, anche il figlio della pensionata, Luigi Aiello, che ha scritto sui social: «Stanno comunque sfrattando una famiglia senza poter far valere i nostri diritti per un cavillo di procedura, in questo caso perché io non essendo il debitore e neanche mia mamma non possiamo chiedere di controllare se la procedura dell’asta si è svolta in legalità». In effetti, il debitore pignorato e intestatario della casa venduta all’asta è un familiare di Efisia Aiello. Una situazione penosa, che paga in primis la pensionata. Ieri mattina l’anziana donna si è diretta penosamente verso la casa di riposo di Golfo Aranci, lasciando una casa ordinata e pulita. Il Comune ha aiutato madre e figlio a trovare una sistemazione, ma non era quello che volevano Efisia e Luigi Aiello. Dice l’avvocato Alberto Piccinnu: «Abbiamo rilevato anomalie nella procedura e continuiamo a valutare altre azioni, per il resto ognuno si prenda le sue responsabilità. Una donna malata è stata sfrattata nonostante un certificato medico lo sconsigliasse».