«Sfido la malattia con i libri» 

A 32 anni vede la sua vita cambiare: era il 2008 e gli era stata diagnostica la sclerosi multipla, una malattia degenerativa che negli anni ha portato Alessandro Piras a perdere l’uso delle gambe e, spesso, a isolarsi nella sua casa di Quartucciu. Grande giocatore di pallavolo, Piras, dopo un primo smarrimento, ha poi deciso di “sfidare” la malattia come era abituato a fare in campo nelle partite di pallavolo, il suo sport principale fin da bambino. Oggi ha dovuto mettere da parte il pallone, ma ha preso in mano penna e taccuino e in quattro libri già pubblicati, il quinto è in lavorazione, ha raccontato la sclerosi multipla, il percorso che lui stesso ha fatto, i suoi sogni, le paure e le sensazioni e come può cambiare la vita di chi viene colpito da questa malattia.

«Da quando mi hanno diagnosticato la sclerosi multipla mi si è aperto un nuovo mondo», racconta Piras, «anche se ai tempi la disabilità non era accentuata come lo è ora, nella mia mente stavo già lavorando per poter affrontare nel miglior modo la nuova situazione».

Diploma in tasca, Alessandro Piras ha sempre svolto lavori manuali, amante dello sport, il tempo libero lo trascorreva in palestra e in spiaggia ad allenarsi. Poi quando la malattia si è impossessata di lui ha pensato di dover curare oltre il corpo e l’alimentazione anche l’anima. «Ho dovuto reinventare un nuovo Alessandro, non mi sono arreso alla malattia, ho accettato la nuova vita iniziando a leggere ogni tipo di libro, a condividere ogni percorso con i miei affetti. Spinto dagli amici del volley ho deciso di mettere nero su bianco tutte le nuove conoscenze: dal pensiero positivo a tutte le pratiche utili per avvicinarmi al divino. È nato così il primo libro Riflesso dell’Anima e poi a seguire gli altri».

Scrivere lo appaga e lo rasserena, con semplicità riesce a sviscerare le situazioni, a mettere a nudo sentimenti e paure. «Non ho tempi da rispettare, trasmettere positività attraverso i miei racconti è diventata la missione della mia vita, ma attenzione non mi reputo uno scrittore: ho solo voluto raccontare me stesso per far bene e magari aiutare anche chi mi legge».

Il primo libro, quello che ha dato la molla, si intitola “Riflesso dell’Anima”: Alessandro Piras descrive tutto il percorso che ha fatto dal giorno in cui ha affrontato la sclerosi multipla: dall’accettazione, alla consapevolezza fino alla convivenza quotidiana con la malattia.

Il secondo, invece, Accadde Oggi, racconta di un viaggio intorno al mondo su imbarcazione militare. Il terzo libro Chiedi e ti sarà risposto lo definisce «un libro divinatorio dedicato a mia cugina Simona». L’ultimo “La mia Vita” parla dei 45 anni di vita dell’autore. «Poi ho avuto un blocco, un periodo difficile, la malattia sempre più presente e io soffocato da lei, ho ripreso da qualche giorno a scrivere, ho già deciso il titolo “Niente è perduto”, qui racconto nel dettaglio la vita di un disabile con le sue difficoltà, paure e le speranze».

Alessandro Piras ha così deciso di non farsi assorbire dalla malattia, ma di lasciare, nero su bianco, un segno della sua vita.

«Avevo un’esistenza spensierata, fatta di sport, amici e viaggi, ora è un po’ più complicata, spesso mi ritrovo chiuso in casa a riflettere, la vita non sempre cammina nella direzione che ci siamo prefissati e spesso ci pone delle sfide che sono più grandi di noi, ma sta a noi affrontarle a muso duro senza farci travolgere».

