Sfida tra soliti noti: contro Pilia ex sindaco ed ex vice 

Isili. Era uno dei paesi in cui la passione politica la faceva da padrona. «Ma ora dobbiamo fare i conti con la disaffezione da parte di tante persone», sospira il sindaco uscente Luca Pilia. «Io sono pronto già da maggio ma non è stato facile creare una buona lista», gli fa eco il suo competitor, l’ex vicesindaco Ignazio Faedda. E, addirittura, il terzo potenziale candidato, l’ex sindaco Tore Pala, non ha ancora ufficializzato la sua discesa in campo. «Alla fine», spiega, «ce la farò. Ma si deve lavorare tanto per mettere insieme un gruppo omogeneo di persone». Certo, non l’unica stranezza di queste elezioni: in passato Isili era una delle roccaforti del centrosinistra. Adesso, a sfidare il sindaco legato a Fratelli d’Italia, c’è un Udc (Faedda, ex vice di Carcangiu) e il sardista deluso Pala, passato nelle fila dei Rossomori. «Ma quando si amministra un paese», mette le mani avanti Pilia, «non si fanno scelte ideologiche».

E il sindaco si fa forte proprio delle sue scelte nel corso dell’ultimo quinquennio. «Ogni tanto guardo il programma con il quale sono stato eletto. Nonostante il Covid l’ho realizzato». Eppure gli incidenti di percorso non sono mancati. A partire dalle dimissioni, circa un anno fa, del vicesindaco Valerio Doa. «Qualche incomprensione, normale dialettica politica», puntualizza il sindaco. Impossibile sapere di più. Ma, in fondo, non è certo questo il tema di confronto tra il sindaco e i suoi antagonisti. «Perché mi candido? Perché amo visceralmente Isili. E perché da pensionato, posso dedicarmi a tempo pieno ad amministrare il paese», afferma Faedda: una stilettata neanche tanto velata al sindaco che lavora fuori del paese. Pala, dal suo canto, ha un altro rimprovero da muovere al sindaco. «Non ha avuto un progetto serio per tutelare il territorio».

Ma su un tema sono tutti d’accordo: la volontà di salvare i servizi a cominciare da quell’ospedale che sembra perdere un pezzo dopo l’altro. È, insieme al Covid, il vero tema di queste elezioni: se ne parla dappertutto a cominciare dalla libreria Godot, cuore pulsante del Comitato sanità bene comune. Il San Giuseppe Calasanzio è una sorta di cartina di tornasole dell’abbandono dei territori interni. «Aspettiamo risposte da tanti anni. Adesso, per esempio, il problema del pronto soccorso è stato temporaneamente risolto. Ma servono soluzioni definitive», dice Pilia. Mentre Faedda e Pala chiedono progettualità. In fondo, il Covid ha detto che il re è nudo. «Abbiamo avuto il morto più giovane dell’Isola. E, lo scorso autunno, siamo arrivati a 120, 130 casi», dice sconsolato il sindaco.

E ora parte la sfida a tre. Anche se sarebbe potuta essere a due: Faedda e Pala si sono “annusati” nel tentativo di sfidare insieme Pilia. «Ma le nostre idee non combaciavano», dice l’ex sindaco. Che punta su una «lista omogenea». Mentre Faedda vuole «una squadra dinamica» che riprenda il percorso dell’amministrazione Carcangiu («Anche se con undici esordienti», chiarisce). E Pilia? Certo, quella poltrona richiede enormi sacrifici («Quest’estate ho fatto solo un weekend al mare»). Ma, in fondo, la sua è stata una consiliatura “dimezzata”. «Negli ultimi due anni il Covid ci ha costretto a destinare i fondi per alcuni progetti all’emergenza sanitaria: abbiamo avuto la necessità di sostenere le attività produttive, di acquistare i tamponi, materiale sanitario».

