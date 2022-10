Sfida online per quattro posti 

Gli ultimi impiegati sono stati assunti nel 2006. Sono passati 16 anni e il Comune di Villacidro si prepara a irrobustire la sua pianta organica con quattro nuovi contratti a tempo indeterminato. Quattro posti ambitissimi che vedono in lizza ben 497 candidati. La prova scritta è prevista per oggi e domani. Sarà gestita dalla piattaforma digitale Concorsonline in videoconferenza. Gli aspiranti impiegati dovranno rispondere alle domande del test su diritto amministrativo e costituzionale, pubblico impiego, anticorruzione e trasparenza, ordinamento degli enti locali. Nei primi giorni di diffusione del concorso, un piccolo malfunzionamento nel sistema di pagamento dei diritti di segreteria aveva bloccato momentaneamente le iscrizioni, che sono passate in poco tempo dalle duecento dei primi giorni a quelle effettive attuali. Il titolo di studio d'accesso è il diploma, ma ci sono anche diversi laureati che hanno presentato domanda.

Il Comune

Negli ultimi anni la pianta organica del Comune ha subito notevoli ridimensionamenti. Il problema è stato discusso a più riprese anche in Consiglio. «Siamo soddisfatti dell'ampia risposta ricevuta, e che così tanti candidati ambiscano a lavorare nel nostro Comune – afferma il sindaco Federico Sollai – fra i candidati, c'è sicuramente chi cerca il primo impiego o chi aspira a un posto di lavoro migliore o più sicuro e a tutti va il nostro in bocca al lupo. Le sono assunzioni previste entro la fine di quest'anno. Rappresentano una boccata di ossigeno per il nostro organico. Grazie a questi nuovi ingressi potremo dare risposte più celeri ai nostri concittadini, rendendo la macchina amministrativa più efficiente e rapida nel disbrigo delle pratiche e di tutti i servizi». Gli uffici comunali che verranno rimpolpati con queste nuove assunzioni sono il servizio Tributi, Affari Generali, Personale e infine il Servizio Sistemi Informatici/Centro Elaborazione Dati. I candidati idonei dovranno affrontare oltre alla prova scritta di questi giorni anche una prova orale, prevista fra il 7 e l'11 novembre.

Nuove assunzioni

Il Comune spera in una graduatoria lunga, per evitare che rinunce e altri ostacoli possano compromette le nuove assunzioni in pianta stabile.Il reclutamento di personale al Comune di Villacidro non si estingue con questo primo concorso, Venerdì è programmata la prova scritta del concorso per l'assunzione di un un altro impiegato amministrativo a tempo indeterminato - appartenente alle sole categorie protette - da impiegare nella Mediateca comunale. «Per questo concorso, si sono iscritti 36 candidati» specifica il sindaco.