Sfida alla roccaforte forzista 

La parola d’ordine è battere Settimo Nizzi, alla sua quinta candidatura come sindaco di Olbia (una sola sconfitta, nel 2011 contro Gianni Giovannelli), municipio su cui ancora sventola, proprio come negli anni d’oro di Berlusconi, la bandiera di Forza Italia che in Consiglio comunale conta 14 consiglieri sui 17 di maggioranza. Ma questa volta agli avversari storici si uniscono ai compagni di viaggio di un tempo, pur senza simbolo e imprimatur di partito. Anche perché i simboli, alla fine di una lunga e tormentata gestazione, la grande coalizione civica che ha individuato il suo capitano in Augusto Navone, direttore dell’Area marina protetta di Tavolara, li ha cancellati con la sola eccezione del Movimento 5 stelle, che non si incasella tra i partiti.

Il centrodestra

Il cammino della coalizione di centrodestra è iniziato con un’autocandidatura di Settimo Nizzi e una successiva (breve) fase di confronto tra i partiti e si è concluso sabato alle 12 con un quasi perfetto allineamento con la maggioranza che governa la Regione e sei liste. Quasi perché manca all’appello Fratelli d’Italia che a livello regionale non si è espressa e, a livello locale, vede nella coalizione opposta diversi candidati e l’impegno del coordinatore provinciale Gigi Carbini.

«Abbiamo una coalizione coesa e sei liste eccezionali che racchiudono esperienza del passato e forze nuove», commenta Pietro Carzedda, coordinatore di Forza Italia e candidato: «Il centrodestra è unito e in perfetta linea con la maggioranza regionale guidata da Christian Solinas». Il motivo della tenuta di Forza Italia in città? «Settimo Nizzi è un sindaco carrarmato ma non è solo questo. Noi lavoriamo ogni giorno, non solo in campagna elettorale».

La grande coalizione

Il cammino della grande coalizione civica è lungo quasi un anno, quando si sono ritrovati intorno a un tavolo gli esponenti di centrosinistra (con la benedizione dei big, ad iniziare dall’ex parlamentare Gian Piero Scanu), civici di varia estrazione e quella parte di centrodestra che non ha gradito l'autocandidatura di Nizzi, raccolto intorno all’ex senatore di Forza Italia Fedele Sanciu che alle ultime elezioni aveva sostenuto l’attuale sindaco. La quadra è stata poi trovata sul nome di Augusto Navone, uomo di esperienza amministrativa ma con un passato da assessore socialista abbastanza lontano da non renderlo identificabile con una parte. La consigliera Ivana Russu, ex assessora della giunta Giovannelli, è tra i quattro dem potenziali candidati a sindaco che ha fatto il passo indietro. «La grande coalizione era una scelta necessaria perché ad Olbia c’è un’emergenza democratica, un uomo solo al comando che gestisce il Comune come casa propria e non è più sopportabile», osserva la candidata di Olbia democratica: «Noi siamo fiduciosi, abbiamo otto liste che rappresentano il tessuto della città». Ancora più netto Fedele Sanciu che rivendica la sua appartenenza al centrodestra. «Ero e resto un uomo di centrodestra, quel centrodestra basato sulla cultura liberale», commenta: «Ma Olbia è un caso diverso, la coalizione di centrodestra non esiste più da dieci anni, c’è solo un uomo che governa con arroganza e il deserto intorno. Noi vogliamo mettere fine a questa anomalia». La casa dei dissidenti è la lista Liberi, una delle otto (due di area Pd, una pentastellata e le altre civiche) a sostegno di Navone.

La replica

Settimo Nizzi, chiamato in causa, non si scompone. «Dall’altra parte non ci sono uomini di centrodestra, sono tutti usciti dai loro partiti. Gli ex sono appunto ex». L’emergenza democratica? «Se ci fosse un’emergenza democratica sarebbe già intervenuto il prefetto. Sono solo degli incapaci».

RIPRODUZIONE RISERVATA