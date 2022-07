Sfalcio, scontro tra Comune e Anas  

Altra situazione a rischio il cantiere sulla Statale 293, fra l'incrocio di S'Acqua Cotta e la strada per Villasor. Qui è presente da oltre una settimana un cantiere stradale, con birilli, cartelli a terra e segnaletica verticale non illuminata. I lavori costringono gli automobilisti a invadere leggermente l'altra corsia. «Quando un cantiere è in attività da oltre sette giorni», spiega Corrias, «è necessario che sia indicato e visibile con l'utilizzo di segnaletica illuminata, cosa che non è stata fatta nonostante la richiesta inviata all'Anas».

Una querelle nata circa un mese fa. «Siamo intervenuti con una serie di accertamenti a seguito delle segnalazioni dei cittadini», spiega Alessandro Corrias, comandante della Polizia locale. «Abbiamo attivato da maggio un servizio di informazione con sopralluoghi mirati e incaricato un collega di verificare tutte le aree da falciare». È emerso che restavano da pulire alcune strade di competenza dell'Anas, in particolare la Statale 196 dal chilometro 32 fino alla fine. «L'Anas deve prendersi le sue responsabilità». Da parte dell'ente c'è stata inizialmente una risposta non risolutiva: «Ci sono interventi programmati sulle Statali, che però ancora non sono stati eseguiti».

Il libretto per le contravvenzioni era già pronto: 866 euro per un cantiere ancora aperto e 100 per il mancato rispetto dell’ordinanza sugli sfalci. Il fatto è che quelle multe erano destinate addirittura all’Anas. A disinnescare l’incidente diplomatico è stato un contatto tra il comandante della Polizia locale Alessandro Corrias e l’azienda che gestisce le strade statali: ieri è stato firmato tra le due parti un protocollo d’intesa, destinato a risolvere lo scontro.

L'antefatto

Il cantiere

Il protocollo

L’accordo ha messo alcuni punti fermi. «Le piogge non previste di maggio», ha spiegato l’Anas, «hanno fatto ricrescere l'erba prima del previsto: abbiamo già riprogrammato lo sfalcio delle aree da pulire». Per quanto riguarda invece il cantiere, Anas fa ricadere la responsabilità dei ritardi e delle mancanze sulla ditta appaltatrice, che però soffre per la carenza di personale a causa del Covid. Soddisfatto Corrias. «Eravamo pronti a fare un’ingiunzione. Poi, in caso di inadempienza, avremmo effettuato i lavori mettendoli a carico dell’ente».

