Sexy ricatti, minori a rischio 

L’adescamento avviene in chat. Un dialogo con uno sconosciuto, sui social, le sue parole carine, apprezzamenti vari e l’invio di foto intime anticipano la richiesta di fare altrettanto: e la ragazzina o il ragazzino, attirato nella trappola, ci casca. A questo punto scatta il ricatto: soldi per evitare che l’immagine della vittima faccia il giro dei telefoni cellulari. È l’estorsione sessuale, sextortion, che anche in Sardegna sta colpendo sempre più gli adolescenti. In Italia, negli ultimi mesi, sono più di cento le segnalazioni-denunce arrivate alla Polizia Postale e nell’Isola i casi su cui si sta indagando sono sei e riguardano vittime tra i 13 e 16 anni, a metà tra ragazzine e ragazzini. Nessuna ha pagato quanto richiesto ma in un caso le foto intime sono finite su Telegram. Un’emergenza senza fine e gli strumenti per combatterla sono pochi: informazione e prevenzione, soprattutto. Per questo gli agenti della Polizia Postale, con l’inizio dell’anno scolastico, gireranno nelle scuole per parlare di sextortion e degli altri rischi presenti sui social e sul Web.

Poche centinaia di euro

Dal comando della Polizia Postale sarda evidenziano la pericolosità del fenomeno: «Anche da noi gli episodi stanno crescendo in modo evidente». Sei i casi su cui gli investigatori coordinati dal dirigente Francesco Greco sono al lavoro. Ma chissà quanti altri non sono stati denunciati. «Le vittime», evidenziano gli agenti, «sono intrappolate tra la vergogna e la paura che le immagini intime possano essere viste dai loro contatti. Tendono dunque a tenersi tutto per sé, a non confidarsi con nessuno, in particolare con i genitori. Per questo il fenomeno è sottostimato, perché la denuncia impone ai ragazzi di parlarne con i familiari: questo a volte appare più doloroso delle minacce dell’estorsione». Le richieste sono di alcune decine di euro, per poi crescere.

La curiosità

Le estorsioni sessuali dunque hanno sempre più un enorme potenziale di pericolosità per i ragazzini: l’inesperienza, la curiosità e la voglia di fare nuove conoscenze spesso sono l’anticamera per incubi fatti di ricatti. «Tutto inizia in chat. Si viene contattati da profili social di ragazze e ragazzi avvenenti: apprezzamenti e “mi piace” per le foto pubblicate sono un modo per avviare una conversazione», ribadiscono dalla Postale. Quando l’adolescente inizia il dialogo, dall’altra parte c’è chi alza il livello: c'è la richiesta di avviare una video chat per poi proporre scambi di foto intime. E se la vittima invia qualcosa, parte il ricatto.