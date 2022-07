Seui, il gran rifiuto della guardia medica: disumano fare di più 

Lino Masia, quarant'anni fa, nel Logudoro, gli esordi della professione, come guardia medica e medico di base, successivamente, vent'anni in servizio al 118, tra Ozieri e Sorgono. Nel giugno 2018 aveva accettato l'incarico, a tempo determinato, per l'assistenza primaria a Seui, che dal luglio 2020, a scavalco, include anche Ussassai. Alla fine del 2020 Masia, costretto da motivi familiari, aveva rinunciato al rinnovo dell'incarico per la medicina di base, scegliendo di dedicarsi esclusivamente al servizio di Guardia medica.

«Per me, è impossibile fare più di quanto sto già facendo. Come si dice, tengo (anche) famiglia ». Lino Masia, il medico 67enne titolare del servizio di Guardia medica di Seui-Ussassai, con queste parole ha declinato la richiesta di Sandro Rubiu, il direttore del distretto sanitario di Tortolì (Asl Ogliastra) che aveva rivolto un appello alle ultime risorse rimaste sul territorio: i medici titolari della Guardia, oltre Masia, Sergio Marongiu.

Lino Masia, quarant'anni fa, nel Logudoro, gli esordi della professione, come guardia medica e medico di base, successivamente, vent'anni in servizio al 118, tra Ozieri e Sorgono. Nel giugno 2018 aveva accettato l'incarico, a tempo determinato, per l'assistenza primaria a Seui, che dal luglio 2020, a scavalco, include anche Ussassai. Alla fine del 2020 Masia, costretto da motivi familiari, aveva rinunciato al rinnovo dell'incarico per la medicina di base, scegliendo di dedicarsi esclusivamente al servizio di Guardia medica.

Il gran rifiuto

Oggi, Masia spiega le ragioni che lo hanno, di fatto, costretto a dire “no” all'appello di Rubiu: «A malincuore ho dovuto rifiutare. Il nostro contratto prevede 24 ore settimanali che, possono arrivare a 38, ma ormai faccio 70 ore a settimana, complessivamente sono 280 ore in servizio al mese. Addirittura in questo luglio arriverò a 296. Le notti di riposo, quando va bene, sono due a settimane, spesso si riducono a una sola. In questa Guardia, siamo due titolari, il servizio chiude quando uno di noi ha un problema. Da circa un anno, non possiamo più contare sulla disponibilità dei due colleghi supplenti. A maggio, ho contratto il Covid, e la guardia medica è rimasta chiusa per cinque giorni, perché il collega non poteva sostituirmi. Conosco bene i pazienti, per oltre due anni sono stato il loro medico di base, anche per questo ad ogni turno in Guardia, mi aspettano per avere prescrizioni di farmaci, impegnative, o eseguire un test Covid, richieste a cui sono stato sempre disponibile. In coscienza, dunque ritengo di fare già la mia parte, per dare una mano a cercare di arginare la crisi dell'assistenza primaria, fare di più, è obiettivamente impossibile. Siamo esseri umani, abbiamo bisogno di riposo ma anche tempo da dedicare ai nostri affetti che, a ragione, ci reclamano a casa, almeno di giorno».

La soluzione

Dottor Masia, se si trovasse al posto del direttore Rubiu, a chi rivolgerebbe il suo appello? «Intanto», riponde il medico, «non vorrei certo trovarmi, in questa situazione complicatissima, al posto di Sandro Rubiu, che si sta spendendo alacremente per cercare soluzioni e garantire un servizio primario nei nostri paesi. Tuttavia, se dovessi immaginare un possibile destinatario, dell'appello di Rubiu, penserei (absit iniura verbis) ai circa 160 medici delle Usca. Nella fase incalzante dei contagi le Usca avevano chiesto il supporto dei medici di base. Adesso la richiesta di aiuto potrebbe invertirsi: un Sos dall’assistenza primaria alle Usca».

