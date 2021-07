Settimana italiana al via 

Elia Viviani parte con il dorsale numero 1 e il numero uno dei suoi avversari sarà il tedesco Pascal Ackerman.

La tappa

È verosimile che siano loro i velocisti di riferimento nella prima edizione della Settimana Ciclistica Italiana, la corsa professionistica a tappe (cinque) che scatta oggi da Alghero a Sassari per 155,8 km. Tra i 144 corridori “punzonati” (di 21 squadre, sei del World Tour) ce ne sono tanti che potrebbero dire la loro non soltanto nelle prevedibili volate, ma anche con azioni da lontano, a cominciare dalla tappa di oggi: dal porto di Alghero (incolonnamento alle 11.25) ci si sposta sulla SP42 per il via ufficiale, quindi avvio pianeggiante, primo passaggio sotto lo striscione d’arrivo a Sassari dopo 55 km per cominciare il tratto più mosso, con tre gpm a Ossi (km 66,6), Necropoli Mesu ‘e Montes (Florinas, km 134,2) e Scala di Giocca (152,5) a 3700 metri dall’arrivo di via Duca degli Abruzzi. C’è la possibilità di sorprendere le formazioni dei velocisti se non avranno la forza di controllare la corsa. Vento e pioggia potrebbero essere ulteriori variabili in quella che dovrebbe essere la tappa dal finale meno scontato.

Ieri tutte le squadre hanno raggiunto Alghero, quattro anni e due mesi dopo la Grande Partenza del Giro d’Italia 2017 e a dieci dall’ultima edizione del Giro di Sardegna. «Per essere una prima edizione il livello dei corridori e delle squadre è notevole», ha rimarcato Adriano Amici, l’organizzatore bolognese che guida la carovana, con Fosco Beltrami come primo direttore di corsa sull’ammiraglia. E ha sottolineato la disponibilità concessa dalla Rai per mettere in onda una finestra di 3 minuti durante il Tour de France su Rai2 e una sintesi serale su RaiSport (oggi alle 19.50).

I protagonisti

Tra i protagonisti più attesi Ackermann (reduce da due successi di tappa al Sibiu Tour), ma soprattutto l’intera squadra olimpica azzurra (Nibali a parte) della strada e della pista, con Filippo Ganna sorvegliato speciale e Viviani atteso nelle volate oltre a Fausto Masnata, ultimo selezionato. Ci sono anche il secondo classificato del Giro d’Italia Damiano Caruso e l’escluso eccellente Diego Ulissi che a Scala di Giocca potrebbe tentare la sortita. Da seguire con curiosità la prova di Davide Rebellin, che il 9 agosto compirà 50 anni. Un vero fenomeno di longevità.



