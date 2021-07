Settimana ciclistica, strade bloccate da oggi a domenica 

La “Settimana ciclistica italiana-Sulle strade della Sardegna” arriva a Cagliari e tra oggi e domenica porterà ad alcune modifiche alla viabilità cittadina.

Per garantire lo svolgimento della competizione in totale sicurezza e consentire gli allestimenti da parte dell’organizzazione, si rendono necessarie alcune modifiche alla viabilità nelle fasce orarie indicate per ogni singola tappa.

I blocchi di oggi

I corridori raggiungeranno Cagliari da via Sant’Avendrace tra le 15,30 e le 16, diretti verso viale Diaz nel piazzale dei Centomila. Possibili interruzioni del traffico dalle 14,30 alle 16,30. Le modifiche alla viabilità, distribuite su diverse fasce orarie nella giornata, dalle 6 alle 18,30, consistono nel divieto di transito in viale Diaz, nel tratto compreso tra via Caboto e piazza Amendola e nel tratto compreso tra piazza Scopigno e via Ancona; viale Regina Margherita, nel tratto compreso tra piazza Costituzione e piazza Amendola; via Cimitero, nel tratto compreso tra viale Bonaria e viale Diaz; viale Colombo, nella corsia destra direzione via Roma, nel tratto compreso tra via Caboto e piazza Deffenu; via Sonnino, nel tratto compreso tra viale Bonaria e viale Colombo; via Pirastu, da via Campidano a viale Diaz; piazza Amendola, tra via Roma lato portici e viale Diaz; via Roma, lato portici, nel tratto compreso tra piazza Amendola e Largo Carlo Felice e nella corsia centrale, riservata ai mezzi pubblici.

I blocchi di domani

Domani i ciclisti raggiungeranno il punto di partenza in via Lungo Saline tra le 8,30 e le 11, l’arrivo in viale Diaz è previsto per le 16. Le modifiche alla viabilità, dalle 8 alle 18,30, consistono nel divieto di transito veicolare in viale Diaz, tra via Caboto e viale Cimitero, tra piazza Scopigno e via Ancona e nel tratto compreso tra via Stazione Vecchia e piazza Amendola; via Caboto, nel tratto compreso tra viale Diaz e viale Ferrara verso viale Ferrara; piazza Amendola, nel tratto compreso tra via Roma lato portici e viale Diaz verso viale Diaz; piazza Deffenu, nel tratto compreso tra viale Colombo e piazza Amendola verso piazza Amendola; via Sonnino, nel tratto compreso tra viale Bonaria e viale Colombo; via Pirastu, via Campidano e via Padre Solinas; viale Cimitero, tra viale Bonaria e viale Diaz; viale Colombo, nella corsia destra in direzione via Roma, nel tratto compreso tra via Caboto e piazza Deffenu; via Roma, lato portici, nel tratto compreso tra largo Carlo Felice e lapiazza Amendola verso piazza Amendola. Via Sassari torna a senso unico verso viale La Plaia.

