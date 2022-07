Settecento chili di marijuana: 4 in cella 

Hanno seguito movimenti e spostamenti sospetti tra Sestu e un terreno di Monastir, scoprendo così un’enorme coltivazione di marijuana. In una operazione iniziata ieri mattina e non ancora conclusa a tarda sera, i carabinieri hanno sequestrato 4000 piante, recuperando anche 700 chili di marijuana già stoccata e di kief, cannabis concentrata: quattro le persone finite in carcere. Si tratta di Giuseppe Mereu, 70 anni, del figlio Elia (35), di Alessandro Lai (30), tutti di Sestu, e di Francesco Cardia, 35 anni di Quartucciu. Gli accertamenti sono proseguiti durante la notte.

Gli spostamenti

Sono stati i carabinieri della stazione di Sestu, coordinati dal comandante Riccardo Pirali, ad avviare le indagini partendo da un’azienda della cittadina. Le attenzioni si sono subito concentrate sui due Mereu, sospettati di gestire dei traffici legati alla produzione di marijuana. Informazioni raccolte da più parti e che hanno trovato le prime conferme con appostamenti e verifiche non solo a Sestu ma anche in un altro Comune, Monastir. Qui, come emerso nell’inchiesta coordinate dai sostituti procuratori Paolo De Angelis ed Enrico Lussu, c’era il terreno usato per la coltivazione delle piante. Una volta acquisiti tutti gli elementi, ieri è stato organizzato il blitz con la collaborazione dei militari della stazione di Monastir e della compagnia di Quartu, al comando del capitano Michele Cerri.

In campagna

I carabinieri hanno così raggiunto il terreno nelle campagne di Monastir, riconducibile ai Mereu. Qui secondo una prima ricostruzione, sono stati rintracciati anche gli altri due giovani, Lai e Cardia. Gli investigatori hanno così messo le mani su una enorme piantagione di marijuana, con circa 4000 piante. Già stoccati poi c’erano 700 chili di sostanza. Dalle prime verifiche sarebbe emerso che il principio attivo è superiore a quello consentito per la coltivazione della cannabis legale. Ovviamente gli accertamenti andranno avanti con una perizia che verrà disposta su tutto il sequestrato. I militari hanno recuperato anche una discreta quantità di kief, i cristalli che ricoprono le cime della cannabis e che contengono la resina, ricca di sostanza allucinogena. Un giro d’affari ancora da quantificare ma che gli inquirenti definiscono milionario. Quello iniziato ieri e ancora in corso durante la notte è tra i maggiori sequestri di marijuana avvenuti in questi ultimi anni.