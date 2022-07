Sette ore di blackout Molti negozi chiusi e disagi per il caldo 

Disagi per cittadini e commercianti ieri mattina in via Pergolesi a causa di un blackout andato avanti dalle 9 alle 12. «Chiuso per mancanza di elettricità», «vi diamo appuntamento a stasera, siamo chiusi per lavori Enel»: così si leggeva nei cartelli sulle serrande di un salone di parrucchiera e di un negozio di frutta e verdura. Senza corrente è rimasto il tratto che va dalla banca fino al semaforo prima di largo Gennari, ma anche le vie Cimarosa, Bellini e Catalani.

Non un blocco improvviso: L’Enel aveva infatti avvisato della necessità di fare lavori sugli impianti. Poco prima delle 16 la corrente è tornata e le attività hanno ripreso a lavorare regolarmente. I malumori però sono stati tanti, anche perché col caldo torrido i condizionatori delle case e dei negozi non funzionavano e molti commercianti hanno tenuto chiuso.

Negozi chiusi

Abbassata la metà delle serrande, mentre altri negozianti sono rimasti aperti ma non hanno potuto accogliere i clienti. Come Patrizia Cani, titolare del ristorante di pesce “La Pergola Bianca” in via Pergolesi: «Ho i freezer e questa interruzione di corrente mi provoca enormi disagi – dice -. Già i tempi sono quelli che sono, difficili per tutti, per noi ancora di più: perdere 30 potenziali clienti non è cosa da poco». Cani ammette che sì, l’avviso è stato fatto in tempo, e non mette assolutamente in discussione i lavori necessari, «e però dovrebbero pensare ai danni che subiamo noi commercianti». La soluzione, a suo avviso, è «fare questo tipo di interventi di notte, almeno così non si creano disagi né a noi titolari di attività commerciali né ai cittadini che abitano nelle vie interessate. Non chiediamo niente di che, solo questo».

Nella lavanderia di Simone Profeti, sempre in via Pergolesi, un signore ha trovato aperto ed è quindi riuscito a ritirare quello che aveva portato a lavare. Anche qui la luce è spenta e, come Cani, anche il titolare dell’esercizio ha dovuto spiegare ai suoi clienti che si potevano solo ritirare gli indumenti pronti dal giorno prima e portarne di nuovi: «Sicuramente è stato un grosso disagio - dice -. Abbiamo tenuto aperto solo per consegnare ciò che era già fatto, ma per il resto, non abbiamo potuto lavorare. Non abbiamo nulla contro l’Enel, se c’erano da fare dei lavori urgenti, è giusto che si facessero, certo è che in piena mattinata non è proprio l’ideale». Anche per lui «i lavori sarebbe meglio effettuarli quando le attività commerciali sono chiuse: sarebbe più saggio, non si creerebbero problemi a nessuno».