Sette mesi per un ecodoppler 

Per sottoporsi a un ecocolordoppler negli ambulatori dell’ospedale di Lanusei un paziente deve aspettare 225 giorni. Rispetto al 28 febbraio del 2020 i tempi d’attesa si sono allungati di 143 giorni. Non va meglio in Urologia, dove l’attesa per un consulto è passata da 66 a 250 giorni. In sofferenza anche Oncologia: qui per una visita si aspetta 35 giorni. Un anno fa al quinto giorno la pratica era già archiviata. Ma in linea generale, al netto delle criticità nei tre ambiti sanitari, le liste d’attesa del Nostra Signora della Mercede si sono sensibilmente ridotte. I casi più eclatanti in Chirurgia, con i giorni d’attesa ridotti da 82 a 1, e per l’ecocardiogramma, il cui decremento certificato è pari al 92 per cento (da 94 a 7 giorni).

I miglioramenti

I dati sulle liste d’attesa ambulatoriali del presidio ospedaliero emergono dal report elaborato dal Sistema informativo sanitario integrato regionale. Per un’ecografia i tempi di attesa, a febbraio dell’anno scorso, erano di 49 giorni, ora sono crollati del 67 per cento. Se un paziente prenota oggi sarà visitato fra 16 giorni. Per sottoporsi a una Tac bisogna aspettare 44 giorni, 14 giorni in meno rispetto a tredici mesi fa. A una donna che prenota una mammografia il personale di segreteria dà appuntamento dopo 44 giorni. Nel 2020 si arrivava a 100 giorni e dunque l’attesa è stata più che dimezzata. Per la risonanza magnetica, rimasta paralizzata per 50 giorni tra febbraio e aprile dopo il presunto ingresso selvaggio del personale della sanificazione, è necessaria un’attesa di 120 giorni, anziché i 285 stimati nel 2020. Tempi ridotti anche per una visita gastroenterologica, con i giorni d’attesa passati da 229 a 85. Pure il consulto pneumologico ha tempi inferiori in confronto all’inverno 2020, ma pur sempre elevati: ora il paziente aspetta 250 giorni, il 28 febbraio di un anno fa l’attesa era di 338 giorni. Meno fila anche in Ortopedia, il reparto fresco di rinnovamento strutturale e organizzativo, dopo la nomina del primario Luigi Soddu: qui l’attesa per una visita si è ridotta a soli 7 giorni. Un anno fa si aspettavano 33 giorni. Attesa ridotta di 18 giorni (da 24 a 6) per un test da sforzo, per una visita fisiatrica (da 100 a 71) e antalgica (da 105 a 56).

Le criticità

Molti servizi soffrono. Oltre all’ecocolordoppler, alle visite urologiche e oncologiche, tempi più lunghi per sottoporsi a una radiografia (da 2 a 38 giorni d’attesa), a una visita ginecologica e a un’ecografia ginecologica (da 3 a 9 entrambe). Più attesa anche per un controllo in Nefrologia (da 25 a 35 giorni) e per le visite interniste (da 5 a 19). Fino allo scorso anno non era possibile sottoporsi a una esofagogastroduodenoscopia: ora il tempo medio d’attesa è di 77 giorni. «Siamo consapevoli che alcuni ambulatori manifestino delle criticità, dovute soprattutto alla mancanza di qualche medico, e che dobbiamo migliorare su 4 prestazioni, ma i numeri - dichiara Luigi Ferrai, 49 anni, direttore sanitario dell’ospedale di Lanusei - confermano un netto miglioramento in quasi tutti gli ambiti».

