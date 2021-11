Settant’anni insieme: «Il nostro amore non invecchia mai»  

Lei è Anna Maria Toru, 94 anni, che «era bella come il sole. Un po’ in carne come piaceva a me. Era con le amiche, ma io vedevo solo lei». Tanta bellezza l’aveva notata anche un suo amico: «Mi disse, “adesso la prendo e la porto via”. E io subito risposi: “Non credo proprio”».

I loro sguardi si sono incrociati per la prima volta in un giorno di primavera del 1946 a Dolianova. Era aprile e Giorgio Luigi Saddi, oggi 99 anni, tornato dalla guerra da poco, era andato a giocare a calcio con la squadra dell’Aeronautica. «C’era la festa del paese», ricorda, «e dopo la partita i dirigenti del Dolianova ci avevano inviato al circolo di lettura. C’era un ballo e c’era anche lei».

I loro sguardi si sono incrociati per la prima volta in un giorno di primavera del 1946 a Dolianova. Era aprile e Giorgio Luigi Saddi, oggi 99 anni, tornato dalla guerra da poco, era andato a giocare a calcio con la squadra dell’Aeronautica. «C’era la festa del paese», ricorda, «e dopo la partita i dirigenti del Dolianova ci avevano inviato al circolo di lettura. C’era un ballo e c’era anche lei».

Lei è Anna Maria Toru, 94 anni, che «era bella come il sole. Un po’ in carne come piaceva a me. Era con le amiche, ma io vedevo solo lei». Tanta bellezza l’aveva notata anche un suo amico: «Mi disse, “adesso la prendo e la porto via”. E io subito risposi: “Non credo proprio”».

Da allora è iniziato un amore lungo una vita che dura ancora oggi.

I nomignoli

Dopo cinque anni di fidanzamento Giorgio Saddi e Anna Toru si sposarono l’8 dicembre del 1951 e tra pochi giorni, nel giorno dell’Immacolata, festeggeranno 70 anni di una vita trascorsa insieme, senza mai litigare, complici e innamorati. Lo sono ancora oggi quando si chiamano con i nomignoli che si sono dati quando si sono conosciuti, Puccio lui e Puccetta lei. Si tengono per mano e si sostengono a vicenda.

Seduti davanti al camino nella loro casa di Flumini ancora si guardano come il primo giorno. «Il segreto per stare insieme tutto questo tempo è semplice», dice lui, «bisogna essere d’accordo e non alzare mai la voce. Io non l’ho mai fatto, solo in questi giorni l’ho sgridata un po’ perché non vuole mangiare. Non abbiamo mai litigato. Il nostro è un matrimonio che auguro a tutti». Accanto a lui Anna Toru conferma. E guai a dire che ha «sopportato» il marito per 70 anni. Alla provocazione risponde piccata: «Cosa vuol dire sopportare? Lui è la mia vita. Non mi ha mai tradito». Il giorno delle nozze se lo ricorda bene: «Avevo un vestito bianco con la gonna, il corpetto e il velo. Anche mio marito era elegantissimo. Mi ricordo che mi sono innamorata subito di lui, fin da quando l’ho visto al circolo di lettura». E pazienza se figli non ne sono arrivati: «Forse all’inizio mi sono mancati, ma la nostra vita è stata talmente piena che ci siamo bastati noi due».

La carriera

E di certo in questi lunghi anni non si sono annoiati. Impiegato prima all’Inail e poi all’Anas, Saddi era partito in guerra: prigioniero dei tedeschi era riuscito a scappare e aveva pure cambiato nome per non farsi trovare, diventando Angelo Iddas: il suo cognome al rovescio. «Poi sono stato fatto prigioniero dai partigiani francesi ma dopo mille peripezie tornai a casa». Prima a Ittireddu, il suo paese di origine, poi a Cagliari e dopo a Quartu. «Nel 1958 sono andato in pensione per invalidità di servizio perché avevo avuto un incidente». Anna Toru invece era impiegata alla Regione.

La loro vita è piena anche adesso. Saddi a 99 anni guida ancora la macchina per andare in centro, e l’anno scorso è andato pure a Ittireddu. «Al momento del rinnovo della patente ho detto che forse ero troppo anziano. Il medico mi ha detto: “Fossero tutti come lei”. A dire la verità ci vedo bene, mi sento sicuro, non ho problemi e presto vorrei andare anche a Arborea».

Adesso a far loro compagnia c’è Maria Hategan, la governante come preferisce farsi chiamare lei: «Sto con loro dall’otto dicembre del 2006. Questa data è nel destino».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata