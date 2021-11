Settant’anni in officina tra motori e bulloni 

Vent’anni fa il traguardo della pensione, ma la sua passione da meccanico di fatto continua. Qualche vecchio cliente si rivolge a lui per un consiglio, e poi ci sono i suoi dodici gioielli storici - restaurati da lui nei minimi dettagli - da curare quasi quotidianamente: tra le quali una Balilla Torpedo del 1935 - alle origini di proprietà della Questura di Cagliari - una Fiat 500 C Topolino del 1952, una Fulvia 1600 HF del 1971 rosso fiammante, una moto Galletto Guzzi del 1951, una Fiat Campagnola del 1960 e una Fiat 500 del 1969. «Per me sono come dei bambini da curare, delle creature che devo tenere in vita finché ne ho le forze», dice.

La sua è stata la prima officina di Selargius, aperta quasi settant'anni fa quando ancora la città era un piccolo borgo satellite di Cagliari e l’auto se la potevano permettere in pochi. Da allora Ignazio Melis, 86 anni, non ha mai lasciato gli attrezzi del mestiere, neanche ora che - nonostante la pensione conquistata da anni e qualche acciacco alle spalle - cura ancora la manutenzione delle sue auto e moto d’epoca custodite nella vecchia officina di via Manin. Una collezione sfoggiata in occasione dei raduni dell’associazione Automoto d’epoca Sardegna, fondata insieme al figlio Angelo.

La storia

Una passione nata in un’officina di Cagliari. «Ho lavorato qualche tempo come garzone, lì ho imparato quello che poi è stato il mestiere della mia vita», racconta il meccanico storico di Selargius. Poi la decisione - a 19 anni appena compiuti - di aprire un’officina tutta sua, in un piccolo garage di via Manin procurato dal padre e allestito per la riparazione delle auto. Un mestiere poco diffuso ai tempi, tanto che Ignazio Melis vanta il titolo di primo meccanico della città. «All’epoca la macchina ce l’avevano solo i ricchi», ricorda mentre mostra le fotografie in bianco e nero che lo ritraggono agli esordi. «Aprire un’officina in quegli anni era quasi un azzardo, ma con il tempo mi sono creato un buon giro di clienti e il lavoro non mi è mai mancato. Grazie anche alla disponibilità che ho sempre dato: non esistevano festivi e orari da rispettare, capitava anche di lavorare sino a mezzanotte se necessario, ma ne è sempre valsa la pena».

Le auto d’epoca

Vent’anni fa il traguardo della pensione, ma la sua passione da meccanico di fatto continua. Qualche vecchio cliente si rivolge a lui per un consiglio, e poi ci sono i suoi dodici gioielli storici - restaurati da lui nei minimi dettagli - da curare quasi quotidianamente: tra le quali una Balilla Torpedo del 1935 - alle origini di proprietà della Questura di Cagliari - una Fiat 500 C Topolino del 1952, una Fulvia 1600 HF del 1971 rosso fiammante, una moto Galletto Guzzi del 1951, una Fiat Campagnola del 1960 e una Fiat 500 del 1969. «Per me sono come dei bambini da curare, delle creature che devo tenere in vita finché ne ho le forze», dice.

Passione di gioventù

Auto che di fatto hanno accompagnato gli anni della sua gioventù. «Con la Torpedo andavo in giro per la Sardegna, prima con gli amici, poi con mia moglie Giovanna e i figli in campeggio», ricorda. «Ora non guido più, ma ci tengo a occuparmi ancora della messa a punto prima dei raduni». Manutenzione che Ignazio Melis svolge ancora con gli attrezzi di allora. «È tutto intatto come quando l’officina era ancora aperta, comprese le chiavi fatte da me perché ai tempi i soldi erano pochi e si cercava di risparmiare».

Tradizione di famiglia

Una passione per le auto d’epoca condivisa con il figlio Angelo, presidente da qualche anno dell’associazione di moto e auto d’epoca fondata con papà Ignazio. «L’amore è nato con la Fiat 500 C Topolino che mio padre restaurò quando avevo 14 anni», racconta Angelo, «quella che poi è stata la mia prima auto che ho guidato dopo aver preso la patente a diciotto anni». Amore trasmesso anche alle nipoti Maura e Benedetta, tutte componenti del club dell’associazione Automoto d’epoca che conta ormai ottocento soci in tutta la Sardegna. Per loro ci sono due auto d’epoca della collezione di famiglia, una ancora in fase di restauro che nonno Ignazio sta curando nei minimi dettagli. «Con loro continua la tradizione di famiglia, e questo mi riempie di orgoglio».

