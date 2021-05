Settanta richieste per 17 alloggi  

Un’accoglienza a misura d’uomo, un tetto sicuro per gli sfrattati a causa dei prezzi di affitto inaccessibili e anche per chi una dimora fissa non l’ha mai avuta ed è costretto a bussare alla porta dei parenti per una soluzione provvisoria. Sulla questione casa, 10 anni dopo l’avvio del progetto e un investimento di due milioni di euro, ecco la risposta: l’ex caserma dei carabinieri di via San Sebastiano a Sanluri apre le porte ai senza tetto. Troppo piccola per ospitarli tutti: appena 17 posti per settanta persone in fila. «Diventano 20 con altri alloggi che si sono liberati nelle palazzine di Area: consideriamolo un punto di partenza», commenta il sindaco, Alberto Urpi.

L’ex caserma

Era il 2010, quando la Giunta di Alessandro Collu attivò l’iter per far rinascere il vecchio caseggiato a rischio crollo, nel cuore del centro storico, in un’area in completo stato di degrado. «All’inizio – ricorda Collu – l’idea è stata di recuperare la struttura per una sorta di residenza diurna per anziani soli. Un luogo nel quale trascorrere la giornata in compagnia. La Regione bocciò il progetto in considerazione del finanziamento destinato esclusivamente agli alloggi pubblici, a canone sociale. Ripresentammo la richiesta del contributo». I soldi arrivarono e nel 2014 i lavori furono affidati a un’impresa. Qualche anno dopo ci fu il primo intoppo, finito con la risoluzione del contratto.

Il bando

Chiuso il cantiere, lo scorso anno i senza tetto si sono messi subito in fila con la speranza di fare parte dei 20 fortunati ad aver presto un riparo sicuro. L’occasione concreta fu un bando del Comune per l’assegnazione degli alloggi, nel rispetto della normativa regionale, approvata nel 1989. Un cambiamento radicale di concezione, scopi e metodi, con l’obiettivo dichiarato di trasformare il sistema dell’edilizia pubblica in un sistema in favore delle famiglie che vivono particolari condizioni di disagio. Le domande sono state settanta per 20 posti liberi: 17 nell’ex caserma e tre recuperati nelle palazzine di Area appena liberate. La graduatoria è stata formata sulla base di punteggi attribuiti in dipendenza delle condizioni soggettive ed oggettive di ciascuno, con prevalente considerazione della gravità del loro fabbisogno abitativo.

La precedenza

«Per la consegna delle chiavi – ricorda Urpi – è questioni di giorni. I tempi burocratici per la verifica dei requisiti richiesti dal bando. Purtroppo l’esigenza abitativa è alta, spesso diventa urgenza e la questione si complica. La nuova struttura ne è la dimostrazione». Il sindaco Urpi ricorda anche i parametri da rispettare, in particolare «la precedenza agli over 65, che vivono soli o in coppia, con eventuali minori a carico; genitori con figli a carico; famiglie di nuova formazione; coppie giovani, purché occupino locali a titolo precario o, comunque, non dispongono di una sistemazione abitativa adeguata; invalidi e portatori di handicap».

