Sestu, fondi per il polo della salute  

Il poliambulatorio della Asl di via Dante diventerà la “Casa della Comunità”, un polo sanitario nel quale opereranno un team di medici di medicina generale, ma anche pediatri, specialisti, infermieri e altre professioni della salute, e dove potranno lavorare anche gli assistenti sociali. A rivelarlo è stato il consigliere regionale dei Riformatori, Michele Cossa, annunciando che il poliambulatorio riceverà per il suo rilancio 745mila euro grazie al Pnrr, il piano nazionale di ripresa e resilienza.

Un nuovo centro

La rete nel territorio

«Mirano», spiega, «a realizzare l’integrazione, anche fisica, tra assistenza sanitaria e i servizi socio-sanitari e socio-assistenziali, una sfida molto complessa che investe aspetti organizzativi, professionali, amministrativi, contabili e istituzionali che coinvolgono l’Asl, il Comune e la Regione».

Salute e benessere

«La stessa denominazione Casa della Comunità – prosegue - sottolinea lo stretto legame che si deve creare tra questo presidio e la comunità territoriale nella quale esso opera. Il mondo del volontariato, dell’associazionismo, della cooperazione sociali, sono i primi interlocutori per la costruzione di azioni positive e orientate verso obiettivi di salute e benessere della persona».

I problemi

Ormai da anni il poliambulatorio che si trova davanti alla piscina comunale risulta insufficiente a garantire le necessità di una cittadina che ha superato i 21mila abitanti. A questo, poi, si deve aggiungere il funzionamento a singhiozzo del centro vaccini di via Di Vittorio, sempre della Asl ma staccato rispetto al complesso di via Dante. Sul fronte degli spazi, a far discutere da anni c’è il deficit progettuale dei locali che accolgono l’ambulatorio della guardia medica, inseriti sempre nel complesso del poliambulatorio cittadino. La sala d’attesa per i pazienti è minuscola, le finestre degli alloggi del medico sono ridottissime, i servizi igienici sono insufficienti e manca anche l’alloggio per la guardia giurata. I 745mila euro del piano nazionale di ripresa e resilienza potrebbero essere il primo vero investimento che consentirà al poliambulatorio di ammodernarsi sia nel servizio che negli spazi.

