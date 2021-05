Sestu e Castiadese al top 

È già tempo dei primi verdetti nei tornei Uisp. La Asd Sestu vince per distacco il suo girone della categoria Open, aggiudicandosi anche il match con la Stella Rossa Villacidro (3-0), nella seconda giornata di ritorno del girone A. Nel girone B invece si è disputata la terza giornata di ritorno: con il pari (1-1) nel confronto diretto con l’Isuledda, la Castiadese vince il testa a testa e conquista il primato del girone (e l’accesso diretto alle semifinali). Negli Over invece i giochi sono ancora aperti, nonostante il successo del Guasila 1971 sulla Sanlurese (3-1), che vale la conferma in vetta alla classifica, in attesa dello scontro diretto con l’Amatori Guspini nell’infrasettimanale di mercoledì.

Castiadese in semifinale

Il Sestu con 12 punti è la regina del girone A degli Open, mentre Omi Rinascita (che sabato ha riposato) e Stella Rossa Villacidro chiudono entrambe a quota 3 punti in un girone orfano del Cortoghiana (ritirato). Nel girone B alla Castiadese basta il pareggio per spuntarla sull’Isuledda e chiudere al vertice con 14 punti. Il Barracca Manna stacca l’ultimo posto occupato dall’Olimpia Capoterra. Anche per i biancorossi però sabato c’è l’occasione del riscatto con i preliminari dei playoff, che decreteranno le tre semifinaliste, che il 5 giugno si contenderanno con la Castiadese la finalissima del 12 giugno. Queste le tre sfide ad eliminazione diretta: Asd Sestu-Olimpia Capoterra, Barracca Manna-Omi Rinascita Sestu, e Isuledda-Stella Rossa Villacidro. In caso di parità passa la squadra col migliore piazzamento.

Giochi aperti

Il Guasila 1971 continua la sua marcia inarrestabile nel girone unico degli Over. Il successo sulla Sanlurese per 3-1, gli consente di allungare in classifica a 15 punti. Dietro invece è bagarre. L’Amatori Guspini guadagna il secondo posto grazie all’esagerato 8-1 sul San Lorenzo Villanovafranca, mentre il Nurri ferma la corsa della Futura 2000 Villasor (reduce da tre vittorie di fila) con un netto 5-2 che vale il sorpasso e il terzo posto a 10 punti. Mercoledì intanto squadre di nuovo in campo per il settimo turno.

