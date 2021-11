«Sessini non è stato ammazzato» 

Nessuna traccia di violenza né intervento esterno. La morte di Ignazio Sessini, l’operaio 56enne rimasto ucciso il 5 luglio dalla macchina che tritura i rifiuti nello stabilimento Villaservice di Villacidro, è dipesa quasi certamente da un incidente sul lavoro. Per questa ragione il pubblico ministero Rita Cariello, titolare dell’indagine dal giorno della tragedia, ha riconsegnato il fascicolo nelle mani del procuratore Paolo De Angelis che l’ha riassegnato ad un magistrato del gruppo che si occupa di reati in materia di infortuni, incolumità pubblica e tutela penale del lavoro.

Fascicolo assegnato

A coordinare ora il lavoro degli investigatori che dovranno far luce su cosa è accaduto nello stabilimento è stato indicato il sostituto procuratore Daniele Caria che in queste ore ha acquisito il fascicolo aperto con l’ipotesi di «omicidio colposo». Prima di questo passaggio di consegne, anche se già qualche ipotesi era emersa subito dopo la tragedia, ogni pista investigativa era rimasta aperta perché non c’erano testimoni oculari e gli investigatori hanno lavorato a ogni ipotesi procedendo per esclusione. Ora, fatta eccezione per quella del gesto volontario (ritenuta remota, ma che ancora non stata esclusa del tutto), sul campo è rimasta solo la pista dell’incidente sul lavoro e per questo il procuratore De Angelis ha deciso di affidare l’inchiesta ad uno dei magistrati che conosce più a fondo la materia.

Nessun indagato

Per ora, sia chiaro, nessun nome è stato iscritto nel registro degli indagati. Ma gli specialisti dello Spresal, il servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro, hanno consegnato nei giorni scorsi l’esito dei rilievi e si attende che il pm Caria studi gli atti per decidere se procedere con le prime iscrizioni. Al vaglio della Procura ci sono le norme che garantiscono la sicurezza dei lavoratori nello stabilimento e la procedura utilizzata dagli operai per far funzionare il gigantesco tritarifiuti: una macchina munita di cilindri dentati che sminuzza la spazzatura.