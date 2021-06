«Servono medici specializzati» 

“

L’idea dei medici in affitto è uno schiaffo in faccia ai miei colleghi che lavorano sodo, con tantissimi accessi, a differenza di quanto accade a Ghilarza dove le attività sono limitate e costano

Bocciata senza appello l'ipotesi dei “medici in affitto” per il Pronto soccorso del San Martino. Da Ordine dei medici, sindacati e opposizione in Consiglio regionale il coro è unanime: i problemi dell'ospedale non si risolvono con le soluzioni tampone. L'idea di seguire anche per l'ospedale di Oristano il sistema utilizzato a Ghilarza era stata prospettata nei giorni scorsi dal direttore del presidio ospedaliero Sergio Pili, anche dai consiglieri regionali di maggioranza Domenico Gallus e Francesco Mura. E mentre si accende il dibattito, oggi in piazza Roma c'è la grande manifestazione organizzata dal Comitato per il diritto e la tutela della salute per salvare l'ospedale oristanese.

L'Ordine

«Siamo contrarissimi - commenta il presidente Antonio Sulis - Vorrei sapere quale è la linea che la Regione intende nei confronti delle criticità di tutti i Pronto soccorso dell'Isola. La conferenza di Ghilarza è uno schiaffo in faccia ai miei colleghi che lavorano sodo e si impegnano, a differenza di quanto accade a Ghilarza dove vengono svolte limitate attività, che costano tanto». Pollice verso anche dalla politica: «Per Ghilarza abbiamo dei dubbi, ma questa soluzione non è idonea per Oristano – sostiene Alessandro Solinas consigliere regionale dei Cinque stelle – la soluzione conferma l'incapacità di programmare e portare avanti attività come i concorsi, che più volte sono stati annunciati dai miei colleghi di maggioranza. Mi dà più l'idea di propaganda elettorale». Solinas ricorda che «il Pronto soccorso ha necessità di medici specializzati, questa ipotesi avrà risvolti negativi che renderanno ancora più difficile il lavoro dei medici; Sergio Pili dovrebbe dimettersi».

I sindacati

Chiara la posizione del sindacato Cimo che con Giampiero Sulis da subito ha bocciato questa ipotesi e ha insistito sulla necessità di bandire concorsi per assumere nuovo personale. Posizione simile per il sindacato Anaao-Assomed. «L'annuncio dell'Ats potremmo anche accettarlo in un momento di emergenza - spiega il segretario Luigi Curreli - ma a lungo temine non sono certamente d'accordo. L'alternativa sempre auspicata è quella di fare i concorsi, ma purtroppo poi se si bandiscono, i medici non vengono ad Oristano. Il motivo è il solito, le criticità sono ovunque e uno preferisce rimanere a casa».

Anche la sezione di Fordongianus degli indipendentisti di “Liberu” denuncia la gravità della situazione dei presidi sanitari. «I recenti risvolti di gestione delle strutture sanitarie affidate ai privati – si legge in una nota - ci fa riflettere sul fatto che quel rallentamento operativo e quel rischio chiusura dei servizi sanitari, in realtà sia la conseguenza di un disegno politico puntuale, di riduzione della spesa pubblica, con l'obiettivo finale di svuotare le strutture dal personale medico dipendente del Sistema sanitario nazionale per consegnarle ai privati».

La soluzione dell'Assl conferma l’incapacità di programmare e portare avanti i concorsi, più volte annunciati. Questa ipotesi sembra solo propaganda elettorale ma non risolve i problemi