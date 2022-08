«Servono incentivi per i giovani medici» 

Se i dirigenti del distretto sanitario di Isili erano a conoscenza della rinuncia di Melosu, dal fine settimana precedente a lunedì 11 luglio quando il neolaureato, ha aperto l'ambulatorio di Esterzili, per i cittadini dei due Comuni è stata una brutta sorpresa, convinti fino all'ultimo, come erano, che il medico avrebbe garantito il servizio fino al 30 luglio. «Per un giovane è complicato muovere i primi passi nella professione, non è un problema di profitto, ma di valutazione anche di conciliabilità con i tempi che lo studio per una doverosa specializzazione, impone. Diverso è invece per i medici pensionati che, diversamente da quanto capita a noi giovani, sono già specializzati o, comunque, esperti», chiude Melosu.

Allora che fare? «La Regione deve incentivare economicamente i giovani ad accettare le sedi disagiate». Lo dice Carlo Antonio Melosu, il medico 31enne di Laconi, residente a Cagliari, che circa un mese fa aveva rinunciato a firmare un contratto con la Asl di Cagliari, limitato a venti giorni, in cui avrebbe dovuto prendere in carico l'assistenza primaria nella sede accorpata di Esterzili e Seulo, sospesa dal primo giugno per mancanza di alternative al medico pensionato Paolo Piras che – in deroga per l'emergenza sanitaria - per nove mesi, al netto delle difficoltà del caso, aveva garantito il servizio. Il neolaureato puntualizza: «Non avevo firmato né accettato alcun contratto. Avevo solamente inviato all’Ares una manifestazione di interesse mentre mi preparavo ai test d'ingresso alla scuola di specializzazione, senza avere tuttavia, per inesperienza, esatta cognizione dei termini del contratto: la reperibilità, le ore di lavoro. Mi sono reso conto, prima dell’accettazione, che per seguire i 500 pazienti di Esterzili e i circa 400 di Seulo mi sarei dovuto trasferire almeno quattro giorni alla settimana in questi Comuni: così ho comunicato la mia rinuncia alla Asl. Da parte dei dirigenti mi è stato chiesto di fare almeno un giorno di lavoro per dare una mano ai pazienti che avevano bisogno di prescrizioni farmacologiche. Ho accettato spiegando ai pazienti di Esterzili che il mio compito sarebbe stato limitato a quella mattina. per la quale non ho accettato alcun compenso».

L'assistenza primaria è moribonda nei piccoli Comuni dell'entroterra della Barbagia di Seulo. Un territorio come i belli e dannati di certi romanzi, quando per l'indifferenza di chi li lascia indietro e dimentica, finiscono con l'incrociare più occasioni mancate che opportunità. Piccoli Comuni da cui i giovani vanno via, in cui altri giovani medici pure neolaureati non vogliono venire. Troppi disagi: paesi schiacciati dallo spopolamento severo, una viabilità ferma all'Ottocento che preclude ogni possibilità di pendolarismo.

La rinuncia

Il disagio

Il direttore generale della Asl 8 di Cagliari, Marcello Tidore, in una recente intervista ha detto che una società in cui i giovani non si prendono cura dei vecchi è una società che ha fallito. Non crede che da questa prospettiva, ormai la professione del medico non sia più, come si diceva una volta, una "missione"?

La missione

«Sono convinto - risponde Melosu - che quella del medico sia, oltre che una missione, una bellissima professione proprio per il rapporto che si instaura con i pazienti. Tanti miei colleghi coetanei non prendono in considerazione la specializzazione nella medicina di base, io penso invece che sia una specializzazione importante. Occorre però che la Regione faccia uno sforzo economico e organizzativo per salvare questa cellula fondamentale del sistema sanitario. Mi è dispiaciuto non poter accettare ma, davvero, per me non c'erano le condizioni neppure per tre settimane. Nessuna fuga dal servizio – tengo a precisare – ma solo una ponderata e responsabile mancata accettazione della proposta dell’Azienda, preventivamente e correttamente comunicata. Mi dispiace se si è verificato un disservizio, ma non è certo dipeso dal mio comportamento».

