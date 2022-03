Servono gru per varo super yacht 

Il nodo è la mancanza di un travel da 800 tonnellate in grado di movimentare l’imbarcazione. «A Olbia un’operazione simile costerebbe più o meno 10 mila euro, mentre qui rischiamo di doverci affidare a imprese della Penisola con costi 20 volte maggiori. La colpa di tutto questo non è da imputare a nessuno, o forse solo a me che non avrei dovuto iniziare un lavoro di questa portata. Ci rimetteremo, ma l’imbarcazione verrà varata perché ci teniamo a mantenere gli impegni, ma poi rinunceremo a commesse dello stesso livello».

Il varo è previsto per fine marzo. Ma sulle operazioni si addensano parecchie incognite. «Stiamo cercando di capire come fare. Non riuscire a varare lo yacht senza un salasso - spiega Luciano Balloi, 51 anni, amministratore della B-Metal che impiega oltre 160 dipendenti - sarebbe un’umiliazione per il territorio che ha provato a costruire qualcosa di importante: il settore garantisce decine e decine di buste paga».

Così la B-Metal, che ha costruito lo yacht allestendolo con tutti i comfort più moderni, dovrebbe rivolgersi a imprese specializzate nella movimentazione di carichi pesanti per riuscire a completare l’operazione, un salasso di quasi 200 mila euro. La carenza di infrastrutture adeguate rischia di diventare un detonatore per il settore nautico: stando così le cose quel salto di qualità tanto atteso non può prendere forma.

Il gioiello del mare è pronto. Mancano soltanto gli ultimi ritocchi. È lungo 38 metri per una larghezza di 10,5 metri, una stazza di 230 tonnellate, troppo per essere varato ad Arbatax dove manca una gru adatta a supportare quel peso.

Le reazioni

La speranza

Allo stato attuale soltanto Saipem sarebbe un valido salvagente per superare l'handicap. «Bisogna pregare che Saipem ci dia una mano», è l’auspicio di Balloi.

L’azienda metalmeccanica è stata contattata anche dal Consorzio industriale, che al momento può garantire soltanto travel da 200 e 65 tonnellate. Non abbastanza per movimentare carichi come quello dello yacht di lusso realizzato nei cantieri di Baccasara. «Abbiamo chiesto un incontro, senza però aver ancora avuto la disponibilità. Con un prezzo equo - puntualizza il presidente, Franco Ammendola (71) - potrebbe garantire il servizio, risolvendo il problema di un settore importante». La disponibilità del travel da 800 tonnellate resta un miraggio, almeno per il momento.

