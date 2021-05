Servizio civile per educare i giovani 

Anche per il 2021 il Comune di Abbasanta sposa la filosofia del Servizio civile. Lo fa attivando due progetti che avranno il duplice scopo di far vivere un’esperienza unica ad otto volontari e di offrire dei servizi importanti per la comunità. I primi progetti di questo tipo ad Abbasanta sono stati attivati nel 2017 e, come nel resto d’Italia, hanno interessato la fascia di età compresa tra i 18 e i 28 anni. Ragazzi pronti a mettersi in gioco, a dedicare un anno della propria vita ad attività che contribuiranno in modo indelebile al loro processo di crescita formativa, personale e professionale.

Quest'anno i progetti che interesseranno il Comune di Abbasanta, realizzati dall'Anci Lombardia insieme ad Anci Sardegna, saranno due: uno è legato al settore dell’educazione, con particolare riferimento al mondo della scuola, l’altro invece è indirizzato ad iniziative legate alla tutela ambientale.

Scuola

Il progetto che ha come filo conduttore quello dell’educazione si attuerà all'interno della scuola per tutti i tre gradi. I quattro volontari saranno un supporto al corpo docente per la scuola dell’infanzia e la primaria. Per quel che riguarda invece la scuola secondaria di primo grado i volontari del Servizio civile offriranno un supporto scolastico pomeridiano agli studenti. Le altre attività saranno esterne alla scuola. Tra queste, il progetto estivo rivolto prevalentemente alla fascia dei preadolescenti (11/14 anni).

Varie le proposte. Saranno iniziative sportive, artistiche, musicali e culturali e coinvolgeranno diverse associazioni del paese, come la Consulta dei giovani e la biblioteca comunale. Inoltre i volontari daranno il loro contributo anche nel servizio estivo della ludoteca come supporto agli operatori. Durante il percorso, che sarà di 12 mesi, si organizzeranno dei momenti di condivisione anche con gli anziani del paese.

Ambiente

Altri quattro volontari porteranno avanti l’esperienza con attività dedicate alla tutela dell’ambiente e alla valorizzazione e riqualificazione urbana. Verranno quindi organizzate attività di manutenzione, di ripristino ambientale e il monitoraggio delle aree verdi.

Gli otto volontari, prima di iniziare l’esperienza del Servizio civile (si parte il 25 maggio), dovranno seguire un percorso dedicato alla formazione.

Il Comune

L’assessora alle Politiche sociali e all’Istruzione Alessandra Manca spiega: «Questa amministrazione punta molto sul Servizio Civile Universale, perché è un’ occasione di crescita per i giovani, non solo professionale, ma soprattutto umana, attraverso la quale potranno valorizzare le loro qualità migliori e concorrere alla costruzione del bene comune all'interno della società». Quindi aggiunge: «C'è un lavoro di sinergia degli uffici comunali dei vari settori di competenza che gestiscono l'organizzazione del progetto. Inoltre è presente un’altra figura che ha il compito di guidare e supportare i ragazzi. Auguro ai nuovi volontari buon lavoro e che vivano interamente questa esperienza».

