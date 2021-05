Servizio civile, in campo 139 giovani 

Un esercito di volontari: sono centotrentanove infatti i giovani tra i 18 e i 28 anni che da oggi e per un intero anno diventano operatori per i progetti del servizio civile in tutta l’Isola. Le attività coordinate e realizzate in toto dal centro di servizio per il volontariato di “Sardegna solidale” vedono l’attuarsi di quattro progetti nel più grande programma InclusiON con centocinquantadue sedi sparse per la Regione. Un’opportunità per i giovani ragazzi sardi di confrontarsi con le più diverse realtà sul territorio, dai lavori di ufficio fino all’aiuto esterno durante le giornate dell’Avis dedicate alla donazione del sangue. Direttamente sul campo si troveranno a sviluppare iniziative cucite addosso di volta in volta alle esigenze dello spaccato territoriale con il quale andranno a lavorare e tutto in un’ottica di inclusione e solidarietà volta a colmare le diseguaglianze sociali, con un occhio di riguardo chiaramente per le categorie più fragili.

Servizio civile

«Povertà, fragilità e gioventù» ripete Giampiero Farru, presidente del Cvs Sardegna solidale, quasi emulando il vecchio e famoso motto della Repubblica francese. «La nostra attenzione insieme a quelle delle associazioni con cui collaboriamo è rivolta interamente a queste categorie. Con i progetti di cui siamo promotori ci poniamo l’obbiettivo di stimolare tra i nostri ragazzi una cittadinanza sempre più attiva. Si chiede loro di lasciare la propria impronta ma per far questo dobbiamo aiutarli ad acquisire una cultura diversa, così da offrirli un’esperienza di crescita, solidarietà e pace».

I progetti

Open desk, Net in action, You(th) 4 all, Give&Live: sono questi i nomi dei quattro progetti con cui si andranno a confrontare i ragazzi. Il primo come anche il terzo è volto all’animazione culturale verso i giovani ai quali si chiederà di sviluppare nuove progettualità, iniziative e servizi, mobilitando risorse utili a rispondere ai bisogni sociali emergenti. Net in action è invece un’unità di accoglienza che si propone come promotore della salute, del supporto e dell’assistenza alla disabilità con un progetto che andrà a sviluppare una rete virtuosa e sostenibile di organizzazioni e cittadini impegnati nei diritti di inclusione. Give&Live vedrà più nel dettaglio il coinvolgimento della grande associazione Avis, con la quale i ragazzi lavoreranno a stretto giro nelle attività di raccolta a sostegno di una più forte cultura di donazione. Infine quattro operatori presteranno il loro aiuto all’interno del progetto sperimentale a livello nazionale ‘Cagliari città solidale’.

I volontari

Venticinque ore settimanali per cinque giorni la settimana. Quarantadue ore di formazione generale per ciascun progetto. Settantadue di formazione specifica invece entro i primi tre mesi. Un anno di lavoro, ma chi sono questi giovani volontari del servizio civile? Le statistiche ci dicono che per due terzi si tratta di ragazze. Per lo più diplomati, molti laureati e anche qualcuno in possesso della sola licenza media. Ciò che sembra però accomunarli tutti sono comunque le intenzioni. «La volontà di offrire un servizio per gli altri» conferma Farru. «È quello che hanno dichiarato al momento delle selezioni».

