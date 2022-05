Servizi sociali, lo sportello in un clic 

Da alcuni giorni è partita la fase sperimentale di “Quartu aiuta”, con la fotografia delle informazioni sui servizi sociali contenute anche nel sito del Comune, consultabili però in modo più semplice e veloce, senza dover fare una serie di ricerche e passaggi. La nuova app si propone infatti di accompagnare l’ascolto e l’orientamento dei cittadini, semplificare il loro accesso ai servizi, garantire le pari opportunità e favorire la vicinanza dell’amministrazione comunale ai quartesi. Otto in tutto le categorie sulla quale è possibile cliccare per avere informazioni aggiornate: Segretariato sociale, Adulti in difficoltà, Anziani, Disabilità e leggi di settore, Minori e famiglie, Politiche giovanili, Politiche abitative e Altri servizi. Oltre a una lunga lista di contatti utili a portata di mano, sia numeri di telefono che mail, riferiti a dirigente del settore, assessore, assistenti sociali, funzionari e dipendenti degli uffici di via Cilea.

La nuova app per smartphone e tablet, studiata dall’assessorato, di fatto integra e completa il lavoro dello sportello di segretariato sociale, gestito dalla cooperativa Laurus, la stessa che si occupa anche del servizio socio-educativo territoriale attivato di recente dall’amministrazione quartese. L’ufficio fornisce informazioni sui servizi alla persona rivolti a minori, famiglie, adulti in difficoltà, persone anziane e con disabilità. Comprese le misure di solidarietà legate al Covid. «L’app informativa è stata creata allo scopo di semplificare le procedure di accesso ai servizi sociali - spiega l’assessore Camboni – e allo stesso tempo con l’intento di ampliare i canali di comunicazione e contatto tra il Comune e tutti i cittadini del territorio di Quartu».

I servizi sociali del Comune a portata di smartphone. Dopo l’annuncio di qualche settimana fa, l’applicazione per i telefonini “Quartu aiuta” diventa realtà: informazioni in tempo reale su bandi e contributi disponibili, graduatorie aggiornate, moduli da scaricare, e la possibilità di fissare un appuntamento tramite i contatti degli uffici di via Cilea. «Un investimento sul futuro che semplifica l’accesso ai servizi», commenta l’assessore alle Politiche sociali Marco Camboni.

Procedure semplici

Le categorie dei servizi

Una messa a punto

Il nuovo servizio in formato digitale, già scaricato da decine di quartesi, è disponibile su qualsiasi telefonino, tranne l'iPhone: in questo caso è possibile comunque visitare il sito quartuaiuta.it e seguire le indicazioni per inserire il collegamento all’app sul desktop. Dopo una prima sperimentazione, si lavorerà anche per veicolare tutte le informazioni che riguardano le politiche generazionali comunali, con tutti i servizi e le attività al momento work in progress.

La comunicazione

«Questa iniziativa è anche un investimento sulla velocizzazione delle procedure di comunicazione, sulla semplificazione della burocrazia, che per anni sono stati il freno del nostro Paese», sottolinea Camboni. «Un lavoro di innovazione e digitalizzazione che permette di parlare ai giovani con lo stesso linguaggio e favorisce la partecipazione attiva, nella direzione di una Quartu sempre più smart e a portata di app».

