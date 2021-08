Servizi sanitari, nasce un polo per gli anziani 

Da Casa del pensionato - chiusa da oltre dieci anni - a fulcro di un futuro polo socio sanitario integrato. Per ora c’è la delibera di indirizzo approvata dalla Giunta, che inizia a tracciare la strada di un piano ambizioso cui stanno lavorando insieme Comune e Ats. «Un progetto sperimentale innovativo, in grado di offrire servizi territoriali diffusi senza gravare sulle strutture sanitarie regionali con i soliti percorsi di ospedalizzazione», annuncia il vice sindaco Tore Sanna.

La chiusura

Le porte della palazzina di via Cilea, donata al Comune da un benefattore quartese affinché fosse utilizzata per ospitare gli anziani della città e offrire servizi per la terza età, si sono chiuse nel 2009. Tutti a casa, cooperativa e pensionati, per problemi di sicurezza riscontrati dai carabinieri del Nas dopo un sopralluogo: così l’allora sindaco Gigi Ruggeri aveva ordinato la serrata dello stabile. Il trasloco doveva essere momentaneo, in attesa dei lavori di ristrutturazione, ma di fatto la Casa del pensionato - distribuita su quattro piani con oltre trenta camere - da allora non ha più riaperto le porte. Undici anni di annunci, studi di fattibilità e soluzioni che però non si sono mai concretizzate.

L’assessore

Ora sembra arrivata la svolta. Niente più alloggi ma servizi diurni, con un piano dello stabile dedicato esclusivamente agli anziani residenti in città. «La nostra intenzione è riservare spazi per l’aggregazione e per l’assistenza sanitaria ai pensionati», sottolinea l’assessore alle Politiche sociali Marco Camboni, «una sorta di day hospital. E magari avere la possibilità di offrir loro un pasto caldo a pranzo. La struttura deve tornare a essere un punto di riferimento per i tanti anziani quartesi, nel rispetto della volontà di quell’illustre cittadino che tanti anni fa donò la palazzina al Comune per fini sociali».

L’avvio del progetto

Tutto è partito da una richiesta inviata di recente dall’Ats al Municipio affinché venissero individuati locali adeguati dove traferire la sede del Serd, attualmente ospitata in via Cavour. «Da quel momento è iniziato un ragionamento più ampio», dice il vicesindaco, «che ci ha portato a ipotizzare la nascita di un unico punto di riferimento per la presa in carico integrale del cittadino, partendo dall’erogazione dell’assistenza socio-sanitaria. In questo contesto abbiamo pensato che l’ex Casa del pensionato fosse il luogo ideale, prima di tutto perché è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici ma anche per la vicinanza con altri servizi utili: dagli ambulatori dell’Ats alla casa di cura polispecialistica convenzionata con il sistema sanitario regionale, sino agli uffici del settore Politiche sociali e quelli dell’Aspal». Grazie alla presenza di due ingressi separati, uno in via Cilea e l’altro in via Mercadante, «si presta ad accogliere sia i servizi erogati dal Comune sia quelli sanitari dell’Ats, secondo un’organizzazione e una gestione degli spazi totalmente indipendente».

La delibera all’Ats

Oltre al Serd e agli spazi per l’aggregazione e la socialità degli anziani quartesi, sono previsti uffici e ambulatori. Ora la delibera approvata alcuni giorni fa dalla Giunta comunale è stata trasmessa all’Ats. «A breve inizieremo una serie di riunioni con i tecnici comunali e quelli dell’azienda sanitaria regionale», conclude il vice sindaco Sanna, «in modo da presentare un progetto di intervento sullo stabile e averlo a disposizione quanto prima».

