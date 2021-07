Servizi digitali, il Comune corre ai ripari 

Oltre 5mila quartesi si sono già adeguati in appena dieci giorni alla nuova modalità di pagamento online della Tari, ma per chi è poco tecnologico l’amministrazione comunale assicura il massimo supporto in questo percorso di transizione digitale: dal potenziamento delle linee telefoniche e del personale comunale a disposizione - in presenza - per informazioni e assistenza, alla distribuzione di brochure che spiegano passo per passo la nuova procedura per scaricare e pagare la bolletta online, sino all’attivazione di un canale whatsapp per ricevere gli avvisi di pagamento nel telefonino. «Capiamo i disagi di alcuni cittadini, ma vogliamo e dobbiamo iniziare questo processo di modernizzazione, ovviamente garantendo l’assistenza necessaria e senza lasciare nessuno indietro», assicura il vicesindaco Tore Sanna.

Le novità

Un adeguamento necessario, in linea con il Decreto Semplificazioni deciso dal Governo. Quartu parte con la digitalizzazione della tassa sui rifiuti: la bolletta non sarà più recapitata cartacea a domicilio, ma potrà essere pagata solo online. Una novità che ha scatenato comprensibili preoccupazioni. «Tutte le pubbliche amministrazioni devono andare nella stessa direzione», spiega Sanna, «noi ci stiamo solamente adeguando da subito a un obbligo normativo che ci impone di avviare il passaggio a procedure digitalizzate per tutte le lavorazioni che sono in capo al Comune».

Il vice sindaco

Una nuova modalità - con tanto di cartella del contribuente consultabile in qualsiasi momento dal sito del Comune - partita il 19 luglio con la Tari. Ma per i quartesi meno tecnologici - assicura il vicesindaco - sarà garantita l’assistenza necessaria. «Nessuno sarà lasciato solo», dice, «per questo stiamo predisponendo una serie di iniziative studiate per accompagnare i cittadini che ne hanno bisogno in questo percorso di modernizzazione che sono certo», precisa Sanna, «porterà dei vantaggi per tutti, dal risparmio al rispetto per l’ambiente con meno spreco di carta, sino alla trasparenza nei confronti della cittadinanza che sarà messa al centro dell’attività amministrativa. Non solo: in questo modo si risolve anche il problema delle centinaia di bollette che non si riusciva a recapitare a domicilio».

Le misure di aiuto

Fra le prime misure messe in campo dall’amministrazione di via Porcu c’è l’incremento dell’orario di assistenza telefonica - dalle 9 alle 13 - l’attivazione di una mail dedicata, ma si sta definendo anche il potenziamento del personale destinato all’invio tramite posta elettronica degli avvisi di pagamento e dei servizi di front office per assistere i cittadini che non sanno usare il computer, sino all’attivazione di un numero whatsapp per l’invio della bolletta anche tramite telefonino. «E una campagna informativa con messaggi, manifesti, e depliant che saranno distribuiti in tutta la città», aggiunge Sanna. «Ovviamente ci sarà la massima tolleranza per chi non riesce a pagare entro la scadenza del 31 luglio, nessuna sanzione se il cittadino non ha ancora ricevuto l’avviso di pagamento».

Record di accessi

E dopo le prime preoccupazioni da parte dei quartesi - seguite da interpellanze e mozioni presentate dai banchi della minoranza - i dati forniti dal Comune sembrano positivi: «Oltre 5mila cittadini, su 34mila utenze totali, hanno già contattato l’amministrazione via mail o tramite telefono per ricevere i moduli online, e avere tutte le informazioni necessarie per poter pagare con la nuova procedura digitale», spiega il vicesindaco, «numeri confortanti che comprendono fasce di popolazione di tutte le età, e confermano che la direzione è quella giusta».

RIPRODUZIONE RISERVATA