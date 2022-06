«Servizi carenti,  si investa di più» 

Per un'Isola come la Sardegna il sistema dei trasporti è vitale. Servono, perciò, maggiori investimenti per completare e, in certi casi, per costruire le infrastrutture che ancora mancano per garantire dei collegamenti e dei servizi di alto livello. È un po’ questo il senso di un discorso ampio e articolato del segretario generale nazionale della Uiltrasporti, Claudio Tarlazzi, che ieri era a Cagliari, per partecipare all’undicesimo congresso regionale della Uiltrasporti Sardegna, dal titolo “Ridare dignità al Paese, alle persone, al lavoro”. All’iniziativa ha partecipato anche la segretaria generale della Uil Sardegna, Francesca Ticca.

Lo scenario

«Gli investimenti sui trasporti in Sardegna - ha denunciato Tarlazzi - sono carenti e si sarebbe dovuto fare molto di più. Sulle infrastrutture ferroviarie sono stati destinati 368 milioni di euro ma, a nostro parere, sarebbero dovuti essere molti di più, per renderle più efficaci ed efficienti. Sul trasporto pubblico locale, invece, abbiamo sollevato la necessità di dare una diversa offerta ai cittadini sardi, con la realizzazione di un’azienda unica, sottraendo un servizio essenziale per gli utenti alle logiche del mercato».

Difficoltà

Tra le note dolenti, spicca quella sulla situazione della continuità aerea. Su questo tema, il segretario generale regionale della Uiltrasporti, William Zonca, confermato alla guida del sindacato per un altro mandato, ha lanciato tre proposte, rimarcando che «deve essere prevista una “tariffa famiglia”, una definizione dei costi dell’handling per la continuità territoriale, per evitare che i vettori facciano “dumping” sui servizi (ossia inquinino il mercato con prezzi più bassi) e una durata di almeno quattro anni sul bando di continuità». Su questo fronte è intervenuto anche l’assessore regionale dei Trasporti, Giorgio Todde. «È un problema su cui in molti danno troppe responsabilità alla Regione - ha detto - ma c’è un tavolo interministeriale e la commissione europea, che mette dei paletti e dei limiti. Stiamo continuando le interlocuzioni perché vogliamo certezze per il futuro. Non possiamo avere sempre delle proroghe o dei bandi di un anno. Abbiamo la necessità, il diritto e il dovere di programmare da settembre la prossima stagione. Ci vuole, però, un intervento fortissimo a livello governativo».

RIPRODUZIONE RISERVATA