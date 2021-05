«Serve una regia sulla peste suina» 

Le associazioni agricole hanno fatto suonare la sveglia. Quel colpo di reni verso l'eradicazione definitiva della peste suina in Sardegna non c’è stato e la libera esportazione delle carni oltre i confini dell’Isola è ancora un miraggio. Per di più, l’Unità di progetto, la cabina di regia che dovrebbe mettere a punto la strategia finale di uscita dalla crisi, è da mesi priva dei suoi vertici. Un vuoto decisionale che ha messo in allarme le associazioni di Agrinsieme Sardegna (Copagri, Confagricoltura e Cia), preoccupate che l’emergenza possa essere stata trascurata dalla Regione. Un timore che ha spinto le sigle a chiedere chiarimenti sia al presidente della Regione, Christian Solinas, che all’assessore della Sanità, Mario Nieddu, affinché gli sforzi fatti per debellare una piaga ormai ultraquarantennale non vengano vanificati.

Richieste

Il direttore regionale di Copagri, Pietro Tandeddu, ha ricordato al Notiziario Chartabianca i rischi di un allentamento dei cordoni sanitari. «Come organizzazioni avevamo inviato una lettera con la quale si sollecitava il ripristino della piena funzionalità dell'Autorità di progetto, a suo tempo istituita per rafforzare la lotta volta all'eradicazione della Peste suina, ma alla nota, datata 23 aprile, non è stata data ancora risposta».

L’appello corale scritto nero su bianco nella missiva firmata dai tre presidenti delle associazioni Luca Sanna, Ignazio Cirronis e Francesco Erbì, chiedeva alla Regione «di ricomporre rapidamente l'Unità di progetto, restituendole piena operatività senza fornire, indirettamente, alibi al Ministero o all’Unione Europea per procrastinare oltre le restrizioni vigenti».

Le tre sigle di categoria hanno perciò lanciato un allarme: «Le dimissioni dei massimi dirigenti dell’Unità, le cui motivazioni risiederebbero su una nuova, rispetto al passato, interpretazione del ruolo affidato alla stessa - hanno spiegato a Chartabianca Sanna, Cirronis ed Erbì - hanno portato a una situazione di stallo e immobilismo che confligge con la volontà comune di uscire rapidamente dalla situazione che da tempo penalizza il comparto».

Agrinsieme ha inoltre sottolineato nella lettera inviata ai rappresentanti di Giunta che «per le caratteristiche specifiche riproduttive dell’allevamento suinicolo, una sia pur ridotta presenza di suini bradi, può portare in breve tempo a una loro moltiplicazione e che l’assenza di un coordinamento di tutte le forze interessate e coinvolte nel piano di eradicazione non produce nulla di buono».

Obiettivo vicino

La frustrazione per l'immobilismo delle istituzioni espresso dalle associazioni è appesantita ripercorrendo i successi ottenuti dalla campagna di eradicazione negli ultimi anni: «Nell’autunno del 2019 i segnali positivi inerenti l’imminente fuoriuscita della Sardegna dalle aree a rischio venivano anche da Bruxelles. In effetti, al 24 settembre dell'anno successivo erano poco meno di 5.000 i maiali illegali abbattuti, si era registrato l’ultimo focolaio tra i suini domestici il 12 settembre 2018 e l’ultimo cinghiale viruspositivo era stato registrato l’8 aprile 2019. Un complesso di elementi, questi, che dovrebbero indurre la Commissione Europea a liberare la Sardegna dagli attuali vincoli».

