«Serve un confronto sugli investimenti con i fondi europei» 

Il Recovery per la Sardegna rischia di essere “al buio”. I soldi arriveranno, certo, ma è difficile immaginarne la destinazione perché, da una parte, poco si sa dei progetti che la Regione intende proporre, dall’altra il Governo non sembra ansioso di chiamare in causa gli enti locali. Il problema non riguarda solo l’Isola. In generale, secondo uno studio commissionato dal Comitato europeo delle Regioni e presentato dalla commissione per la politica economica (Econ), i Piani nazionali di ripresa e resilienza dei Paesi membri non coinvolgono a sufficienza Regioni e città e, quando lo fanno – come nel caso di Italia e Belgio – il ruolo riservato agli enti locali rimane vago, mal definito e poco strutturato.

Il rapporto

Lo studio parla di «attori regionali e locali consultati solo in modo formale e che saranno principalmente incaricati di attuare le politiche di investimento, mentre le loro idee sono state raramente trasposte nei Pnrr». Questa teoria spiega, in un certo senso, le azioni messe finora in campo dalla Giunta Solinas: duecento progetti trasmessi a Roma dopo una richiesta arrivata a inizio anno dall’ex Governo Conte. Progetti per un valore di 7,6 miliardi messi assieme in fretta e furia per rispettare un termine fissato dall’oggi al domani. Dentro c’è di tutto, anche se nelle settimane successive il governatore Christian Solinas ha insistito soprattutto su due temi: il progetto Einstein Telescope da 1,7 miliardi (600 milioni li mette la Regione) e quello per la distillazione dell’idrogeno attraverso fonti rinnovabili. In tutto questo periodo, il presidente non ha mancato di ricordare che «la fase in cui le risorse del Recovery saranno calate sui territori sarà governata da specifici accordi di programma», e che «Draghi ha detto che per queste attività sono stanziati 90 miliardi sul totale, il resto sarà gestito dallo Stato con le sue partecipate».

«Il treno sta passando»

Per le opposizioni, però, questa non può essere una giustificazione accettabile. «In Sardegna registriamo una totale mancanza di interlocuzioni sull’uso di queste risorse», ha denunciato ieri la consigliera del M5S Desirè Manca, che infatti ha presentato un’interrogazione a Solinas per «istituire subito un tavolo regionale di concertazione con tutti gli stakeholder istituzionali che, attraverso un dialogo paritetico, devono poter rappresentare le istanze necessarie a definire il percorso di ripresa e crescita».

«Il treno del Recovery sta passando», fa notare il capogruppo dei Progressisti Francesco Agus, «e l’inefficienza della Giunta potrebbe pregiudicare ogni occasione di sviluppo». Agus ricorda che un anno fa «abbiamo chiesto l’avvio di un confronto aperto tra Giunta, opposizioni, parti sociali e datoriali, ma i segnali della maggioranza sono stati inconsistenti, e adesso succede che le decisioni, giuste o sbagliate che siano, si stanno prendendo a Roma senza il minimo coinvolgimento della società sarda».

Malcontento diffuso

Il capogruppo di Fratelli d’Italia Francesco Mura insiste su «un basso livello di condivisione da parte di questo Governo», quanto alla Giunta, «ha avviato dei tentativi di dialogo con il Consiglio ma le opposizioni hanno perso l’occasione di trovare l’unanimità su queste azioni, ora la Giunta va avanti e noi siamo fiduciosi sul lavoro che sta facendo». La sua posizione non rispecchia quella di tutto il centrodestra dove inizia a serpeggiare malcontento e disillusione sulla gestione della partita Recovery Fund. In Consiglio regionale c’è anche chi punta il dito sulla mancanza totale di condivisione e l’obsolescenza di alcuni progetti, altri esprimono un giudizio anche più grave: la convinzione che «nessuno abbia davvero idea di come spendere questi soldi a causa della mancanza di visione e di competenza, cose che in un momento simile incidono non poco». E adesso il rischio è che «una massa enorme di denaro atterri dove ci sono i player industriali principali, sulla base della loro progettualità. Potrà essere generato valore ma sono aspetti non presidiati dalla politica».

