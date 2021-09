Serre invase da un’ondata di fango 

A distanza di quasi tre settimane dal nubifragio che si è abbattuto su Pula e Sarroch, Cristina Picci, 61 anni, è ancora alle prese con i danni provocati dal canale che scorre accanto alla sua azienda, a Santa Margherita: da lì un’ndata di acqua e fango è entrata prepotentemente nelle sue serre, provocando danni ingenti.

L’imprenditrice serricola non può ancora mettere piede all’interno delle sue cinque serre, invase dall’acqua entrata come un fiume in piena tra l’8 e 9 settembre: ancora oggi, entrarci con il trattore per sistemare il terreno significherebbe sprofondare nel fango. «In quarant’anni di attività qui in via San Francesco non credo di aver mai visto una cosa del genere», racconta Picci: «L’acqua è uscita dagli argini del canale con una tale violenza da buttare giù una recinzione fatta di rete metallica e blocchetti ed è penetrata all’interno delle serre allagandole completamente».

Scarsa manutenzione

La furia del canale, alimentato dalle piogge torrenziali cadute per ore nella zona, è legata alla scarsa manutenzione dei corsi d’acqua. «Spetterebbe alla Regione ripulirlo – osserva Picci – ma sono almeno otto anni che non si fa nessun intervento. Nel frattempo la vegetazione è cresciuta indisturbata, formando un tappo che ha provocato lo straripamento. La situazione delle cunette in strada non è diversa: nemmeno lì è stato fatto nulla per permettere all’acqua piovana di defluire con facilità».

In ritardo