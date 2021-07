Serre a fuoco: «Un attentato» 

Martedì le fiamme avevano lambito le serre dell’azienda agricola di famiglia, minacciando di trasformare in cenere i sacrifici di una vita. L’incubo sembrava superato per i coniugi Mostallino, ma ieri l’inferno di fuoco è tornato nel loro terreno, località Sa Serra, ad Assemini, prendendosi le aree rimaste illese quattro giorni prima: il rogo ha distrutto legname, un forno, un compressore d’aria, attrezzi agricoli, una vecchia auto. Ma soprattutto ha lambito le mura esterne di immobili agricoli e della casa dove in quel momento c’erano Efisio Mostallino e sua moglie, messi in salvo da vigili del fuoco e volontari della protezione civile. «Due incendi in quattro giorni nella mia azienda non sono un caso: attentati di qualcuno che vuole colpire la mia attività», dice l’anziano agricoltore.

«Un attentato»

«Eravamo dentro casa, quando all’improvviso abbiamo visto le fiamme avanzare verso di noi», racconta Mostallino. «È stato come tornare indietro di qualche giorno, quando l’incendio aveva raggiunto le mie serre, salve ma danneggiate. Abbiamo avuto paura perché le fiamme hanno circondato la casa ma, per fortuna, senza raggiungere l’interno». Efisio Mostallino giura: «Non ho avuto paura». Perché? «Ormai sono abituato a questi incendi, evidentemente innescati da qualcuno che vuole “dare una mano” alla nostra attività. Per ora non posso puntare il dito contro nessuno, ma indubbiamente qualcuno ce l’ha con me».

Gli interventi

Gli anziani coniugi sono rimasti illesi grazie all’intervento tempestivo di vigili del fuoco, squadre della protezione civile Prociv Arci, Aquila Sardegna, Orsa e barracelli. Con loro anche gli agenti della polizia locale che hanno chiuso al traffico la strada di Sa Serra durante le operazioni di spegnimento del rogo.

La polemica

L’ennesimo incendio negli ultimi giorni ad Assemini innesca la polemica sull’incuria degli spazi pubblici invasi da erbacce. Tema sollevato anche dal consigliere Gigi Garau: «La campagna della città, negli anni abbondantemente antropizzata, ha snaturato la sua vocazione agricola. Troppi i campi abbandonati invasi da erbacce attorno alle abitazioni circondate da strade di penetrazione agraria impercorribili e servizi inesistenti. Il problema si trascina da troppi anni e il Comune non dispone interventi indispensabili per la prevenzione».

