Serra Perdosa, largo ai giovani 

Due differenti finanziamenti per un solo obiettivo: la nascita di un grande polo scolastico-sportivo dai zero ai dodici anni nel quartiere di Serra Perdosa.

I bandi

Sono due i bandi a cui ha partecipato l’amministrazione comunale e che consentiranno di finanziare un progetto, dal costo complessivo pari a 4 milioni di euro, destinato alla realizzazione di un nuovo asilo nido nel complesso scolastico dell’istituto comprensivo Nivola e alla riqualificazione di un’area residuale abbandonata in via Pacinotti, che sarà dedicata a dei nuovi impianti sportivi. «Non era scontato realizzare un progetto simile unendo due bandi differenti - svela il primo cittadino Mauro Usai - siamo riusciti a farlo grazie ad una logica di “masterplan” legata ad un polo dell’istruzione. Con il nuovo asilo e la scuola dell’infanzia si creerà una linea di continuità con degli spazi al servizio delle famiglie. Inoltre verrà realizzata una vera e propria area sportiva, dedicata a tutte le scuole e che potrà esser utile anche alle società sportive cittadine». La nuova struttura che ospiterà i bimbi fino ai sei anni sorgerà in un’area in via Pacinotti, ora occupata da una costruzione decennale mai utilizzata, vandalizzata e soggetta ad un provvedimento di sgombero perché a rischio crollo. Sarà al centro di un generoso spazio residuale abbandonato che, una volta riqualificato, diverrà un punto di riferimento per l’intero quartiere e offrirà un teatro all’aperto per i bambini, un campo da tennis e uno da minitennis, uno da basket e minibasket, un altro da pallavolo e minivolley e infine un campo da calcetto e uno da minicalcio. «Serra Perdosa è la periferia più vitale d’Iglesias e merita d’essere valorizzata - continua Mauro Usai - non solo si creerà un polo scolastico con una linea di continuità che manca alla città, ma rigenerando uno spazio così importante e mettendolo anche al servizio del quartiere, significa riuscire a trarre benefici per tutti». Il primo bando dedicato al finanziamento per la realizzazione dell’asilo nido e dei servizi integrativi, sarà di 3 milioni e 360 mila euro, mentre il secondo, riguardante il potenziamento dei servizi destinati all’istruzione del complesso scolastico, è di 390 mila.

Il futuro

L’idea dell’amministrazione è quella di rispondere alle carenze strutturali della città (rispetto ai luoghi dedicati alla prima infanzia e agli spazi dedicati per lo sport e per la vita scolastica) ponendo le basi per la realizzazione di un polo scolastico complesso, innovativo, ecologico e sostenibile: «Si continua a progettare e lavorare pensando in un modo integrato - dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Vito Didaci - in previsione di un assestamento urbanistico dedicato, intervenendo in quegli spazi fondamentali, come in questo caso, rappresentati dalle scuole di Serra Perdosa e dal rione in generale. È un prosieguo di opere che non siano fini a loro stesse, ma che si adattino ad una continuità progettuale».