Sequestro Pinna: 25 anni per Sanna 

Una nuova condanna, la quarta in tre processi, per il sequestro dell'allevatore di Bonorva Titti Pinna. È quella di Giovanni Sanna, 52 anni di Macomer, noto con il nome di Fracassu, giudicato colpevole dalla Corte d'Assise che ha accolto in pieno le richieste dell'accusa e lo ha condannato a 25 anni di carcere. La sentenza è arrivata dopo tre ore di Camera di consiglio. L’imputato era in aula e ha ascoltato la sentenza accanto alla sua legale Desolina Farris che aveva chiesto l'assoluzione e ha già annunciato il ricorso. «Andremo in Appello – ha dichiarato – anche visto l’andamento del procedimento con la mancanza di audizione di testi con l’articolo 507 (che riguarda testimonianze tardive)».

Nuove accuse?

Intanto si fa concreta l'ipotesi di un quarto processo. La Corte ha disposto il trasferimento degli atti al procuratore Gilberto Ganassi che dovrà valutare gli elementi nei confronti di Michele Piredda, testimone in questo processo, imprenditore di Nulvi titolare della ditta per cui lavorava Giovanni Maria "Mimmiu" Manca, a sua volta già condannato in via definitiva a 28 anni di carcere. Dal Pm potrebbe arrivare così una nuova richiesta di rinvio a giudizio.

Le contestazioni

Secondo quanto ricostruito nei vari processi, un furgone Renault Kangoo della Anglona Costruzioni fu utilizzato nelle fasi del trasporto dell'ostaggio fino a Sedilo. Per l’accusa il titolare dell'impresa, appunto Michele Piredda, non poteva essere all’oscuro del suo utilizzo. Secondo i giudici, Giovanni Sanna ha fatto parte con un ruolo attivo della banda di sequestratori che, dal 19 novembre 2006 al 28 maggio 2007, tenne in ostaggio Titti Pinna, prima della fuga. Per la difesa si è trattato di un processo “totalmente indiziario”, e diversi elementi dimostrerebbero la presenza dell'imputato a Macomer e non a Bonorva, il giorno del sequestro. Oltre a Giovanni Sanna e Giovanni Maria Manca, per il sequestro sono stati condannati Salvatore Azzas, a 30 anni di reclusione, e Antonio Faedda a 25 anni.