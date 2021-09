Sequestro-lampo, le intercettazioni restano utilizzabili 

Le prove contro gli imputati sono tutte valide. Compresi i tabulati telefonici vecchi di 14 anni, che secondo la Dda di Cagliari valgono per accusare Giovanni Sanna (55 anni, di Macomer) e Graziano Pinna (43 anni di Borore) di aver organizzato il sequestro lampo del direttore di Banca Intesa di Orosei, Gian Paolo Cosseddu, e di sua moglie Pietrina Secce. Un fatto avvenuto nel 2007 e di cui si discute ancora di fronte alla Corte d’Assise di Nuoro. La stessa che ieri ha rigettato l’eccezione avanzata dai difensori degli imputati (gli avvocati Desolina Farris e Aurelio Schintu) secondo i quali una sentenza della Corte di Giustizia Europea di marzo vietava agli Stati membri, e quindi anche all’Italia, l’utilizzo dei tabulati non autorizzati da un giudice terzo rispetto a quello inquirente.

Estonia e Barbagia

La Corte Europea, il 2 marzo di quest’anno, si era effettivamente pronunciata a favore di un ricorrente estone, accusato di appropriazione indebita e uso fraudolento di una carta di credito sentenziando che «è fatto divieto alla magistratura inquirente ricorrere, per reati di lieve entità, a intercettazioni rimaste a lungo nella disponibilità degli inquirenti». Sottolineando, di fatto, che quelle intercettazioni non possono rimanere indistintamente nelle mani dell’organo inquirente ma che devono essere distrutte.

La decisione

La questione è stata sollevata per la prima volta davanti ai giudici di Nuoro. Ma la corte presieduta da Giorgio Cannas (a latere Alessandra Ponti) ha osservato che l’eccezione è «infondata – perché ha spiegato – la Corte di giustizia europea, si è pronunciata su un rinvio pregiudiziale della Corte suprema dell’Estonia, uno sato che prevede per la figura del pubblico ministero una disciplina diversa da quella dell’ordinamento italiano. Infatti, in Italia – ha sottolineato la Corte – il pm fa parte dell’autorità giudiziaria e come tale deve rispettare i doveri delle norme costituzionali nella piena autonomia della funzione ed è chiamato ad acquisire non solo le prove di accusa ma anche quelle della difesa. In Estonia il pm è autorità soggetta alla competenza del Ministero della Giustizia». Per l’Assise nuorese, in più, la sentenza Europea non sembra idonea «ad escludere la sussistenza dei residui profili di incertezza interpretativa in capo alla normativa interna». Quindi, per i giudici, servirebbero comunque interventi normativi dell’Italia «per indicare le categorie dei reati per la quale sono permesse l’acquisizione dei tabulati», come indicato nella sentenza della Grande camera della Corte di giustizia europea.

I nuovi testimoni

Superato questo scoglio, il processo per il sequestro lampo di Orosei si riapre con 10 nuovi testimoni. Tutto ora ruota attorno all’alibi di difesa che i due imputati hanno portato in dibattimento. Giovanni Sanna, secondo l’accusa, aveva avuto una improvvisa disponibilità economica proprio dopo il colpo, che fruttò ai sequestratori 40 mila euro. Ma per la difesa l’allevatore aveva avuto quella disponibilità grazie ai premi comunitari destinati alla sua azienda. Per Graziano Pinna, invece, l’alibi è costituito dal lavoro svolto con la costruzione della casa di un geometra a Borore nei giorni del sequestro. I nuovi testimoni sfileranno davanti alla corte dal 15 ottobre.

RIPRODUZIONE RISERVATA