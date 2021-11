Sequestri “prudenti”: 6 su 18 

Solo sei ponti “pericolosi” sequestrati su 18 e le opere più importanti continuano a restare aperte, nonostante l’ordine del giudice. L’esecuzione dell’ordinanza del gip di Tempio, Claudio Cozzella, firmata nell’ambito dell’inchiesta sulle presunte mancate demolizioni dei ponti “killer”, si sta rivelando molto più complicata del previsto e ieri è stato scelto di mettere in pausa i contenuti del provvedimento che avranno le conseguenze più pesanti sulla città. L’empasse non è stato superato, i Carabinieri del Noe, dopo il terzo incontro (nell'arco di pochi giorni) in Comune hanno proceduto a chiudere una parte di via Monte a Telti (alla periferia di Olbia) e soprattutto il sottopasso di via Amba Alagi, nel cuore del centro abitato. I militari, in stretto contatto con la Procura, hanno sentito i dirigenti del Comune di Olbia e il comandante della Polizia locale, Giovanni Mannoni, quindi hanno provveduto a sistemare le transenne nei due siti ricompresi nell’elenco del gip.

Chiudere Olbia?

Ieri sono emerse con chiarezza due questioni. L’ordinanza prevede la chiusura di un ponte sulla Statale 127, si parla dell’unico ingresso di Olbia per chi proviene da Tempio. Intanto è stato chiarito che non ci sono possono essere mezze misure, il manufatto va chiuso. Così come i ponti di via Galvani e via Gabriele D’Annunzio. L’altro elemento certo è che non si potrà procedere senza creare pesanti disagi e problemi per la viabilità interna. Quindi la decisione è stata, ancora una volta, quella di mettere in pausa tutti gli interventi più complicati e attendere almeno sino a venerdì. La linea del Comune, e anche dell’indagato per i presunti ritardi nell’adozione delle misure antialluvione, il dirigente Antonello Zanda (nominato custode dei ponti), è quella di attenersi con il massimo rigore all’ordinanza, per non prestare il fianco a nuove contestazioni. Il legale di Zanda, il penalista Jacopo Merlini, non ha voluto commentare la difficile situazione che si sta creando, ma è evidente che il dirigente indagato non intende assumere ulteriori responsabilità, chiedendo che alcuni ponti vengano lasciati aperti.

La strada dei Mazzoccu

I Carabinieri del Noe hanno sistemato transenne e nastro fettucciato in via Amba Alagi, chiudendo il sottopasso. I problemi saranno soprattutto per gli studenti, costretti a utilizzare percorsi alternativi per arrivare nella zona degli istituti superiori. Sigilli anche in via Monte a Telti, dove otto anni fa persero la vita Francesco Mazzoccu e il figlioletto, Enrico. Anche in questo caso, la chiusura di un tratto di strada avrà inevitabili ripercussioni sulla viabilità locale.