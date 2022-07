Sequestrato per una notte: due arresti 

Il bunker dove hanno rinchiuso Mirko Dessì era stato sbarrato dall’esterno con viti e spranghe di ferro. L’hanno aperto i carabinieri della compagnia di Jerzu durante la notte tra giovedì e venerdì, quando hanno trovato il giovane di Arbus con i segni del pestaggio. È uno dei dettagli in più sul caso di Cardedu rispetto alla notizia diffusa ieri mattina col giornale. Nella serata di venerdì, i due presunti aggressori, Alex Bartolacelli, 28 anni, originario di Sassuolo ma residente a Bari Sardo e gestore dell’hotel Rejna di Cardedu, e il cuoco, Andrea Usai (27), di Bari Sardo, sono stati arrestati su disposizione del sostituto procuratore di Lanusei, Gualtiero Battisti. Entrambi, finiti ai domiciliari e assistiti rispettivamente dagli avvocati Gennaro Di Michele e Roberto Pistis, domani alle 9.30 davanti al gip del Tribunale di Lanusei, Paola Murru, dovranno rispondere di sequestro di persona e lesioni.

In manette

Nel cuore della notte i carabinieri della compagnia di Jerzu, allertati da una telefonata di un conoscente di Mirko Dessì, hanno raggiunto l’hotel di Museddu e dopo essersi precipitati nello scantinato hanno di fatto liberato la vittima che era stata rinchiusa in una camera. Sul posto è stata richiamata un’ambulanza del 118 il cui personale ha medicato il ferito che poi è stato trasportato all’ospedale di Lanusei per politraumi e fratture varie e ricoverato in Chirurgia. Raccolte le prime indicazioni fornite dalla vittima e al termine di ulteriori accertamenti, i militari di Cardedu, della sezione radiomobile di Jerzu, coadiuvati da quelli della stazione di Cardedu, hanno arrestato Bartolacelli e Usai. Secondo il magistrato inquirente, dalla prima disamina dei fatti è emerso che, nella nottata del 7 luglio, in concorso tra loro e a seguito di una lite tra la vittima e altri dipendenti dell’albergo, i presunti autori del fatto hanno dapprima aggredito e pestato Dessì, provocandogli varie lesioni, e successivamente lo hanno rinchiuso in una stanza ricavata nel sotterraneo della struttura.

La difesa

L’avvocato Gennaro Di Michele, che assiste Alex Bartolacelli, ha trasmesso un’istanza di scarcerazione immediata al pm e una memoria difensiva al gip che domani presiederà l’udienza di convalida. «L’arresto a cui è stato sottoposto il mio assistito - ha detto il legale - è illegittimo. I reati contestatigli sono infondati». Il penalista espone i fatti in difesa del suo assistito, che avrebbe lasciato il Rejna mercoledì sera per un breve soggiorno a Olbia insieme alla famiglia. È durante la sua assenza, secondo la difesa, che sarebbero avvenuti i fatti contestati. Bartolacelli sarebbe rientrato al Rejna a mezzanotte di giovedì. Due ore prima del blitz dei carabinieri. «Dessì, che doveva anche lasciare l’hotel per avere terminato il periodo di prova con esito negativo, ha provocato danni ingenti alla struttura. Chiediamo la scarcerazione - ha concluso Di Michele - perché non si ravvisa nessuna esigenza cautelare. La struttura necessita urgentemente della scarcerazione del suo direttore per proseguire nella stagione turistica».