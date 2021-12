Sequestrati altri due ponti killer 

Altri due ponti “killer” sequestrati dal Noe a Olbia. Continua l’attività dei Carabinieri del Nucleo operativo ecologico di Sassari che, da oltre un anno, si occupano dei presunti ritardi nelle demolizioni delle opere “incongrue e pericolose” sotto il profilo del rischio idraulico. Ieri mattina i militari hanno operato in due siti indicati tra quelli ad altissimo rischio in caso di esondazione dei canali cittadini. Si tratta di via del Nuraghe, una strada che si immette sulla Statale 127 e in via Sant’Elena, traversa di via Barcellona. Il personale dell’Arma ha eseguito i provvedimenti contenuti nell’ordinanza del gip del Tribunale di Tempio, Claudio Cozzella.

Demolizioni dimenticate

I due ponti, secondo il procuratore Gregorio Capasso, avrebbero dovuto essere demoliti da tempo, perché per le loro caratteristiche, ostacolano il deflusso dell’acqua. In particolare, il ponte di via del Nuraghe è stato costruito sul Rio Gaddhuresu, più volte citato in elaborati tecnici, perizie e atti d’indagine sulle alluvioni del 2013 e 2015.

L’accordo sulla viabilità

Con i sequestri di ieri sono stati effettuati tutti gli interventi su vie e strade secondarie (a parte le transenne sistemate all’imboccatura del sottopasso di via Amba Alagi). A questo punto arrivano al pettine le questioni legate alla viabilità. Infatti sono rimasti tutti i ponti in zone molto trafficate della città. Ma sul punto c'è una novità delle ultime ore. Il comandante della Polizia locale di Olbia, Giovanni Mannoni, avrebbe scritto una lettera al procuratore della Repubblica e ai Carabinieri del Noe, una nota formale con la quale si segnalano i pesanti disagi collegati alla eventuale chiusura di strade nel cuore della città e della Statale 127, ingresso di Olbia per chi arriva da Tempio e dall’Alta Gallura. Si sarebbe raggiunto una sorta di accordo, per cui nei limiti del possibile non saranno chiuse al traffico vie e strade cittadine. Di sicuro non sarà chiusa la Ss 127. Resta il nodo dei ponti ferroviari, ma questa è tutt’altra partita. Nel frattempo, l'avvocato Jacopo Merlini ha acquisito nuovi documenti nell'ambito di un’indagine difensiva. Si tratta del legale dell’unico indagato, il dirigente comunale Antonello Zanda.