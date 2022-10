«Sepolto dopo 3 mesi e privato della dignità Ciao mio caro nonno» 

«Il 12 ottobre dopo quasi tre mesi dalla data della sua morte, il 19 luglio, il mio caro nonno ha ricevuto sepoltura» racconta la giovane, «mi sarebbe piaciuto poter affiancare l’aggettivo “degna” alla parola “sepoltura”, ma purtroppo in quello che i miei occhi hanno visto, non c’è neanche un briciolo di dignità». Il dolore è difficile da trattenere: «Mi sento di raccontare ciò che succede nella nostra città, affinché tutti sappiano il trattamento che viene riservato alle salme dei nostri cari defunti. Perché questa situazione non coinvolge soltanto mio nonno e la mia famiglia, ma decine di famiglie costrette ad assistere ad uno spettacolo così pietoso».

Sono arrivati presto perché a questo giorno non si poteva mancare. Una fila composta di sguardi bassi, tristi, rassegnati. I loro cari li avevano pianti al funerale mesi fa e ora è il tempo delle sepolture.

I parenti sono tutti lì davanti alla camera mortuaria da dove le bare vengono portate via una a una. Dopo tanta sofferenza, dopo tanto penare mercoledì è iniziato il trasferimento delle salme in attesa nelle 190 tombe realizzate sopra alcuni dei colombari già esistenti nella parte moderna del camposanto.

Il racconto straziante

Tra i parenti c’è anche Francesca Pau 22 anni, che lo scorso luglio ha dovuto dire addio al suo caro nonno Alfredo di 92 anni, ha visto la bara entrare in sala mortuaria e poi più niente, nemmeno un fiore, nemmeno un posto in cui piangere. Fino a mercoledì.

«Il 12 ottobre dopo quasi tre mesi dalla data della sua morte, il 19 luglio, il mio caro nonno ha ricevuto sepoltura» racconta la giovane, «mi sarebbe piaciuto poter affiancare l’aggettivo “degna” alla parola “sepoltura”, ma purtroppo in quello che i miei occhi hanno visto, non c’è neanche un briciolo di dignità». Il dolore è difficile da trattenere: «Mi sento di raccontare ciò che succede nella nostra città, affinché tutti sappiano il trattamento che viene riservato alle salme dei nostri cari defunti. Perché questa situazione non coinvolge soltanto mio nonno e la mia famiglia, ma decine di famiglie costrette ad assistere ad uno spettacolo così pietoso».

La giornata più triste

Sono le 8,45 quando comincia tutto: «Di fronte al cimitero» racconta Francesca Pau, «c’erano decine di persone, accomunate da uno sguardo pieno di angoscia e di attesa straziante, lo sguardo di chi aspetta da mesi di dare una sepoltura al proprio caro e di sapere che finalmente riposa in pace. Una volta entrati, superata una grande tenda sistemata probabilmente per nascondere il degrado retrostante, siamo passati accanto alle bare dei nostri cari, affiancate l’una all’altra, sotto la pioggia battente». Per mesi queste salme sono state tenute in una stanza, «ammassate come se fossero degli oggetti dimenticati, perché per loro non c’erano loculi a disposizione, per loro “riposare in pace” sembrava un concetto astratto e lontano nel tempo. Ci hanno guidati verso una zona del cimitero da cui avremmo potuto vedere la sepoltura». Qui l’ennesima brutta sorpresa. «Non ci siamo nemmeno potuti avvicinare ai loculi, che erano posti in alto su una rampa che per “questioni di sicurezza” poteva essere raggiunta solo dagli operatori autorizzati. Abbiamo assistito da lontano a uno spettacolo privo di umanità, uno spettacolo grigio e cupo come il cielo di mercoledì».

Nessuna pietà

E prosegue: «Il loculo è stato coperto da un blocco di cemento, su cui è stato poi apposto un foglio di carta plastificato, con scritti i dati anagrafici della salma. Tre mesi di attesa per vedere da lontano un blocco di cemento con un foglietto attaccato sopra». Poi le parole, grigie come la giornata, dure come il dolore: “la famiglia può uscire”. Così entra la successiva, «pronta ad assistere allo stesso spettacolo, nel loculo adiacente, con un altro foglietto». Ma se «gli errori commessi dai responsabili di questo scempio rimarranno tali», Francesca si augura almeno che «questo serva a scuotere le coscienze di chi ha poteri decisionali, perché questo macabro spettacolo non si verifichi più, per nessun defunto e per nessuna famiglia. Ricordiamoci che dentro quelle bare in legno ci sono uomini e donne che hanno il diritto, anche dopo la morte, di ricevere un trattamento umano e dignitoso».

