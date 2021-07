Senza vaccino? Fuori dagli ospedali  

Cinque giorni di tempo per stanare i dipendenti “no vax”. A fronte dell’incremento del numero dei contagi che si registra negli ultimi giorni in tutto il territorio nazionale, l’Ats ha rotto gli indugi e nella mattinata di ieri ha imposto un ultimatum a tutto il personale sanitario che ancora non ha ricevuto alcuna dose di vaccino anti Sars-Cov-2.

L’obbligo

Si è concluso il tempo delle raccomandazioni e delle minacce e, tramite una comunicazione recapitata ad ogni singolo “inadempiente”, i vertici dell’azienda sanitaria regionale sono passati all’azione: «L’obbligo è quello di sottoporsi a vaccinazione gratuita – si legge sul comunicato – ed entro cinque giorni produrre la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione ed in alternativa, dichiarare l’omissione o il differimento della stessa (in relazione a specifiche e documentate condizioni cliniche attestate dal medico di medicina generale), provare l’avvenuta presentazione di richiesta di vaccinazione, oppure dichiarare l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale».

La sintesi è chiara, i diretti interessati entro questa settimana devono dare riscontro della mancata vaccinazione, oppure saranno sospesi dal servizio nel prosieguo dell’iter.

Le reazioni

«Abbiamo avuto notizia della ricognizione dell’Ats regionale sul personale inadempiente – racconta il presidente dell’Opi del Sulcis Iglesiente Graziano Lebiu – con il recapito di una nota con termine perentorio di cinque giorni ai diretti interessati in applicazione della Legge 76/2021, le istituzioni coinvolte hanno dato del tempo a coloro che rifiutano di sottoporsi a vaccinazione, che ricordo essere obbligatoria,, per completare i passaggi previsti per le loro prerogative. Sino a trasmissione definitiva da parte della Asl dell’elenco degli irriducibili, possiamo ipotizzare si tratti comunque di un numero esiguo, anche a fronte di residuali posizioni ideologiche contro la campagna vaccinale e quindi contro la tutela e il diritto alla salute. Il cerchio si stringe attorno ai no vax e noi abbiamo il dovere di non girare la testa, non possiamo rimanere indifferenti nei confronti di chi ha cercato di fare proseliti anche nel Sulcis iglesiente. È arrivato il momento che ognuno di questi si assuma le proprie responsabilità».

Secondo il presidente dell’Omeca della Provincia di Cagliari Giuseppe Chessa, l’ultimatum imposto è arrivato persino con troppa lentezza: «Sì è temporeggiato fin troppo. La legge impone a tutti i medici e al personale sanitario di sottoporsi alla vaccinazione. Il nostro Ordine prende atto di questo, lo accetta e qualora dovesse rendersi necessario, chi si sottrarrà alle direttive verrà sospeso. Essendo una procedura amministrativa gli interessati potrebbero poi ricorrere al Tar. Personalmente, parlare di medici che rinnegano l’efficacia del vaccino, è come parlare di ingegneri che rinnegano la matematica».

