Senza turismo l’artigianato rischia il crollo  

«Quando mancano certezze sul settore turistico anche l’artigianato rischia di affondare». Vito Arra, 58 anni, presidente della Cna Ogliastra e del Consorzio culurgionis Igp dribbla la diplomazia e fa da cassa di risonanza al dolore del comparto artigianale. In Ogliastra l’associazione conta 350 iscritti. Un altro tanto sono le imprese non associate che abbracciano il settore. Nel 2010 erano quasi il doppio. La totale incertezza sulla ripartenza rischia di cambiare la mappa delle professioni, con alcune vittime illustri. Sull’orlo del precipizio, fra gli altri, ci sono gli operatori del comparto artistico: la pandemia li ha travolti, tra lockdown e interruzione delle cerimonie. Tanti di loro non hanno beneficiato di ristori e al 21 del mese (quando va bene) hanno già finito i soldi.

Il ceramista

Danilo Carta ha 55 anni e da 19 crea ceramiche artistiche. «La situazione è abbastanza drammatica, è tutto bloccato e non si può fare nulla. Per noi artisti della ceramica le cerimonie erano balsamo, ora le attività sono ferme, noi non guadagniamo e, rispetto ad altri settori, non abbiamo ricevuto un centesimo di ristori». Originario di Perdasdefogu, Carta è trapiantato a Tortolì, culla del turismo in Ogliastra. «Ma anche il movimento turistico, a cui siamo strettamente legati, è calato e non sappiamo come andrà d’estate». Carta realizza ceramiche artistiche ispirandosi all’iconografia sarda. «Portiamo avanti un’arte tradizionale. Ci sono colleghi che stanno chiudendo. Confidiamo che la Regione si renda conto che sta per perdere un patrimonio inestimabile di cultura e conoscenza a rischio dispersione. Cerchiamo di resistere, ma stiamo faticando a rispettare le scadenze. Abbiamo solo uscite e zero entrate», ammette Carta, della direzione regionale di Cna.

La cucina

La produzione alimentare è uno degli unici settori a resistere in tempi di pandemia. A confermarlo è Alessia Demurtas (47) del panificio Pan-Dem di Villagrande: «Abbiamo registrato un incremento nel 2020 che riguarda non solo la grande distribuzione ma anche il commercio elettronico. Però - ammette l’imprenditrice - siamo consapevoli che in generale ci troviamo davanti a una situazione intrisa di incognite. Finora dalle istituzioni riceviamo indicazioni poco chiare, soprattutto sul settore turistico con cui il nostro mondo lavora a stretto contatto. Sembra che si prospetti qualcosa di positivo, ma a oggi siamo ancora nel campo delle ipotesi. È tutto subordinato alla campagna vaccinale».

Il presidente

Le incognite non autorizzano a pianificare la stagione turistica all’indotto. «Il dramma di una stagione che non parte o che parte con forte ritardo si ripercuote a cascata, per zone come la nostra, a vocazione turistica, su centinaia di aziende che operano a ridosso o nell’indotto». Arra è categorico, non nasconde le preoccupazioni del mondo artigianale, contenitore di idee e produttività. «Un albergo chiuso genera ripercussioni su tutta la manodopera impiegata direttamente sui servizi turistici collaterali, bar, ristoranti, attività commerciali e di intrattenimento, sul trasporto persone e sulla logistica locale. Per non parlare della filiera alimentare, dei servizi alla persona e all’impresa e sulla manifattura locale, compresa quella delle produzioni artistiche, legata ai flussi turistici. Si trovi un equilibrio tra salute e lavoro. Chiaro che l’aspetto più importante è la salute, ma anche far morire le imprese è un dramma».

