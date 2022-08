Senza telefono e internet da un mese 

I pali e i cavi fuori uso sono di proprietà della Tim. «Ci hanno detto però che dovrebbe intervenire una ditta appaltatrice esterna», prosegue Bullitta, «c’è stato anche un sopralluogo. Risultava che la domanda per poter cominciare i lavori fosse stata inoltrata al sindaco e che si stesse aspettando solo il suo via libera».

La zona interessata da questo disagio è la località case sparse che prosegue dopo il cimitero di San Sperate. Durante il funerale di Antonio Pala, originario del paese e annegato a Limone sul Garda, qualcuno aveva deciso di commemorarlo con dei fuochi d’artificio. In pochi istanti il terreno privato adiacente al cimitero ha preso fuoco. E se le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco e dai volontari dell’Orsa, i danni sono rimasti: oltre alle due auto parcheggiate e carbonizzate, i vigili avevano dovuto tagliare alcuni pali su cui passava la linea del telefono (e internet). Ora è passato un mese e le segnalazioni continuano a sommarsi. «Siamo ancora senza internet e senza telefono», spiega Alessia Bullitta, residente a circa 500 metri dal luogo dell’incendio, «abbiamo una persona disabile a casa. Abbiamo bisogno della linea internet, la uso per contattare in via telematica i vari assessorati ed enti assistenziali. Dobbiamo inoltrare documenti e inviare pratiche e senza connessione è molto più complesso».

«Ormai più di un mese senza rete fissa e connessione a internet». È la condizione comune a diverse famiglie nella periferia di San Sperate. La zona era rimasta senza energia elettrica dopo un incendio lo scorso 25 luglio e da allora tutti i residenti nell’area sono stati “rimbalzati” da un ente ad un altro, tutti in attesa delle autorizzazioni per ripristinare il servizio.

«Ormai più di un mese senza rete fissa e connessione a internet». È la condizione comune a diverse famiglie nella periferia di San Sperate. La zona era rimasta senza energia elettrica dopo un incendio lo scorso 25 luglio e da allora tutti i residenti nell’area sono stati “rimbalzati” da un ente ad un altro, tutti in attesa delle autorizzazioni per ripristinare il servizio.

In periferia

La zona interessata da questo disagio è la località case sparse che prosegue dopo il cimitero di San Sperate. Durante il funerale di Antonio Pala, originario del paese e annegato a Limone sul Garda, qualcuno aveva deciso di commemorarlo con dei fuochi d’artificio. In pochi istanti il terreno privato adiacente al cimitero ha preso fuoco. E se le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco e dai volontari dell’Orsa, i danni sono rimasti: oltre alle due auto parcheggiate e carbonizzate, i vigili avevano dovuto tagliare alcuni pali su cui passava la linea del telefono (e internet).

Ora è passato un mese e le segnalazioni continuano a sommarsi. «Siamo ancora senza internet e senza telefono», spiega Alessia Bullitta, residente a circa 500 metri dal luogo dell’incendio, «abbiamo una persona disabile a casa. Abbiamo bisogno della linea internet, la uso per contattare in via telematica i vari assessorati ed enti assistenziali. Dobbiamo inoltrare documenti e inviare pratiche e senza connessione è molto più complesso».

La querelle

I pali e i cavi fuori uso sono di proprietà della Tim. «Ci hanno detto però che dovrebbe intervenire una ditta appaltatrice esterna», prosegue Bullitta, «c’è stato anche un sopralluogo. Risultava che la domanda per poter cominciare i lavori fosse stata inoltrata al sindaco e che si stesse aspettando solo il suo via libera».

Il sindaco Fabrizio Madeddu smentisce questa notizia: «Se mi fosse arrivato qualcosa da firmare lo avrei fatto subito. Invece la Tim, o chi per loro, non ci ha mai contattato. Aggiungo che i vigili del fuoco avevano notificato l’avvenuto incendio e il conseguente taglio dei pali direttamente alla società. Lo sappiamo perché quella Pec è arrivata anche a noi in copia».

La protesta

Intanto, in un limbo senza via d’uscita, la frustrazione dei residenti aumenta: «Siamo senza connessione e a breve ricomincia l’anno scolastico», racconta Valentina Cauli, residente a 700 metri dal punto dell’incendio, «sono un’insegnante e ho bisogno di fare ricerche, trovare materiale e partecipare a riunioni. Idem mio marito che, per lavoro, deve poter utilizzare la Internet. Anche noi abbiamo chiamato e addirittura si è parlato di scavi necessari. Non sappiamo che fare e intanto paghiamo il servizio di cui non usufruiamo».



RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata