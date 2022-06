Senza riposo né ferie Medici di famiglia sull’orlo del collasso  

Succede questo, mentre in tutta la Sardegna interi paesi, e quartieri nelle città, restano senza l’assistenza di base. Decine di migliaia di cittadini costretti a rivolgersi all’unico ambulatorio rimasto aperto in paese, o magari nel centro vicino, e a parte chiedere la cortesia di una visita o di una prescrizione, pregare di essere presi in carico. Giovanni Barroccu, segretario Fimmg della Gallura, spiega che, «i medici stanno garantendo il servizio a più di 1.800 pazienti, ma per quei 300 assistiti oltre i 1500 del massimale gli viene riconosciuta solo la quota capitaria: 80 euro per tutto l’anno, e nessuna indennità. E può succedere che i nuovi arrivati ti impegnano più di tutti gli altri messi insieme, perché magari sono pazienti cronici, oncologici, molto anziani, che richiedono un’assistenza continua». In media 1.800 pazienti, ma ci sono dottori che ne hanno ben più.

Disastrosa per i pazienti, ma pure per la truppa dei camici bianchi rimasti sul campo. Tanto che, avvisa Nicola Addis, presidente dell’Ordine di Sassari: «Ricevo continuamente telefonate dai colleghi che non riescono neppure ad andare in ferie. Non ci sono sostituti. E siccome c’è una mancanza di vocazione per la medicina generale, perché il carico di lavoro è pesante ma soprattutto perché le borse di studio per le altre specialità sono più consistenti, per il futuro la vedo grigia». All’ultimo concorso per l’accesso alla scuola di formazione, spiega, «è stata fatta solo una commissione». Lui lo sa perché era il presidente. «Una sola commissione, mentre un tempo ne occorrevano due tanti erano i partecipanti».

Mancano le vocazioni

Massimali superati

Paga dimezzata

E in tutto questo, avverte Barroccu, «i medici stanno finendo in burnout, al limite dell’esaurimento fisico e mentale. Una situazione esplosiva che si può cominciare a risolvere dando incentivi seri ai giovani medici che assumono l’incarico definitivo, e riconoscendo facilitazioni anche a chi sta per andare in pensione ma accetta di rimanere in servizio perché non si trovano sostituti». Ai quali, va detto, non è che conviene restare, eppure i volontari ci sono. «Pagati il 40% in meno», interviene Antonio Sulis dall’Ordine di Oristano: «È un problema che, come il resto, va risolto. Non si può continuare a dire che queste criticità arrivano dal passato: dobbiamo pensare al presente e al futuro».

La proposta all’assessore

Il fatto è che, al momento, chiedere di continuare a lavorare ai medici pensionandi, e a quelli già in pensione, sembra l’unica soluzione possibile. O perlomeno la più immediata. «È una situazione di emergenza, e lo scenario che si prospetta non è certo migliore», avverte Domenico Salvago, segretario regionale e vicepresidente nazionale Snami. Lui stesso, medico a Sant’Anna Arresi, è andato in pensione a marzo, ma tiene l’ambulatorio aperto perché non c’è nessuno che prenda il suo posto. «Assieme agli altri sindacati abbiamo chiesto all’assessore Mario Nieddu un riconoscimento formale dell’emergenza per approntare le strategie necessarie». Innanzitutto, sottolinea, «bisogna incentivare chi vuole andare in pensione per fare in modo che resti ancora un po’ al lavoro. Questo perché altrimenti si va a creare, come già sta succedendo, un effetto domino: il collega va in pensione, i pazienti pressano il medico che rimane, il quale oberato di lavoro magari cerca di anticipare l’uscita a 68 anni».

I facilitatori

I sindacati dei medici di base si sono proposti alla Regione come facilitatori. «Noi medici ci conosciamo tutti, sappiamo chi sta per andare in pensione, vanno contattati per chiederne la disponibilità. Sono una ricchezza, perché conoscono i pazienti, e nel frattempo Asl e Regione cercano di trovare i sostituti definitivi ai quali lasciare le consegne».

Il peso delle scartoffie

Al di là degli incentivi, dice Paolo Valle, vicepresidente dell’Ordine dei medici di Cagliari, «occorre far sì che al medico arrivino supporti dal punto di vista organizzativo, come un addetto alla segreteria, un infermiere. Oggi il 60% del lavoro è burocrazia. Sì, c’è stata un’evoluzione informatica col Covid, ma il problema resta».

